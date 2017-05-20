Бюджетные миллиарды, украденные МВД, всплыли в схемах, раскрытых Магнитским

Британским следователям удалось отследить счета, на которые поступили украденные из российского бюджета миллиарды по так называемой "схеме Магнитского": юриста Сергея Магнитского поместили в СИЗО после разоблачений, указавших на сотрудников МВД, где он впоследствии умер. О прогрессе в расследовании многомиллиардной аферы сообщает ВВС.

Так называемые "деньги Магнитского" связали со счетами Renaissance Capital в Британии. По данным ВВС, прогрессу следствия помогла информация, предоставленная фондом Hermitage Capital: Магнитский был советником фонда, а его глава Уильям Браудер называет себя жертвой этой аферы. Однако теперь речь идет о другом эпизоде: по похожей схеме использовались не "дочки" Hermitage, а фонд, связанный с "Ренессансом".

ВВС со ссылкой на судебные документы сообщает, что транзакции на счета Renaissance Capital имели целый ряд признаков, связывающих их с отмыванием денег. При этом в бумагах не предполагается, что "Ренессанс" участвовал в схеме либо был осведомлен о ней.

ВВС напоминает, что принятый в апреле Билль о криминальных финансах предоставил властям больше возможностей по замораживанию средств и активов, которые связаны с отмыванием.

Браудер в комментарии для ВВС призвал британских правоохранителей действовать. По его мнению, участники схемы должны потерять возможность наслаждаться вольготной жизнью в странах Запада. Представитель антикоррупционной организации Transparency International Дункан Хеймс также призвал правоохранителей "подбавить жару".

В США в 2012 году был принят так называемый "акт Магнитского" - документ предусматривает применение санкций в отношении ряда российских должностных лиц. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и замораживание финансовых активов в американских банках.

В середине мая компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва выплатила в США первый штраф в рамках урегулирования претензий по "акту Магнитского" - 5,9 млн долларов.

Связь с "Ренессансом" и дело Магнитского

В конце апреля "Новая газета" писала о связи денег из "схемы Магнитского" с фондом Rengaz Holdings, которым управляла компания "Ренессанс Капитал". Через него на зарубежные счета ушли 3 млрд рублей, которые связаны с делом Магнитского.

Ранее представители "Ренессанса" заявляли "Новой", что "дочки", участвовавшие в махинациях, находились в процессе ликвидации, а про то, что они были задействованы в чем-то незаконном, узнали от журналистов.

"Акт Магнитского", принятый конгрессом США в 2009 году, интерпретирует ситуацию так: налоговый юрист Firestone&Duncan Сергей Магнитский обнаружил схему налогового мошенничества с использованием украденных и перерегистрированных дочерних компаний, принадлежащих его клиенту - инвестиционному фонду Hermitage Capital. С декабря 2007 до конца января 2008 года, с разрешения налоговой инспекции, из Федерального казначейства на счета трех фирм в банках УБС и "Интеркоммерц" были перечислены 5,4 млрд рублей. Затем через компании-посредники их вывели за границу.

В декабре 2007 года представители Hermitage направили в российские правоохранительные органы заявления, составленные по результатам работы Сергея Магнитского. Однако вместо того чтобы расследовать дело о миллиардных хищениях, осенью 2008 года арестовали Магнитского. Его обвинили в том, что юрист разработал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года он умер в СИЗО "Матросская Тишина".

Напомним, 21 марта в Новой Москве из окна 5-го этажа выпал адвокат Николай Горохов, который представлял интересы матери погибшего в СИЗО Сергея Магнитского и объявленного в розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы, где врачам удалось его спасти.

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