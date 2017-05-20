Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бюджетные миллиарды, украденные МВД, всплыли в схемах, раскрытых Магнитским

Опубликовано 20.05.2017 в разделе комментариев 0

коррупция полицаи мвд
Бюджетные миллиарды, украденные МВД, всплыли в схемах, раскрытых Магнитским

Британским следователям удалось отследить счета, на которые поступили украденные из российского бюджета миллиарды по так называемой "схеме Магнитского": юриста Сергея Магнитского поместили в СИЗО после разоблачений, указавших на сотрудников МВД, где он впоследствии умер. О прогрессе в расследовании многомиллиардной аферы сообщает ВВС.

Так называемые "деньги Магнитского" связали со счетами Renaissance Capital в Британии. По данным ВВС, прогрессу следствия помогла информация, предоставленная фондом Hermitage Capital: Магнитский был советником фонда, а его глава Уильям Браудер называет себя жертвой этой аферы. Однако теперь речь идет о другом эпизоде: по похожей схеме использовались не "дочки" Hermitage, а фонд, связанный с "Ренессансом".

ВВС со ссылкой на судебные документы сообщает, что транзакции на счета Renaissance Capital имели целый ряд признаков, связывающих их с отмыванием денег. При этом в бумагах не предполагается, что "Ренессанс" участвовал в схеме либо был осведомлен о ней.

ВВС напоминает, что принятый в апреле Билль о криминальных финансах предоставил властям больше возможностей по замораживанию средств и активов, которые связаны с отмыванием.

Браудер в комментарии для ВВС призвал британских правоохранителей действовать. По его мнению, участники схемы должны потерять возможность наслаждаться вольготной жизнью в странах Запада. Представитель антикоррупционной организации Transparency International Дункан Хеймс также призвал правоохранителей "подбавить жару".

В США в 2012 году был принят так называемый "акт Магнитского" - документ предусматривает применение санкций в отношении ряда российских должностных лиц. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и замораживание финансовых активов в американских банках.

В середине мая компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва выплатила в США первый штраф в рамках урегулирования претензий по "акту Магнитского" - 5,9 млн долларов.

Связь с "Ренессансом" и дело Магнитского

В конце апреля "Новая газета" писала о связи денег из "схемы Магнитского" с фондом Rengaz Holdings, которым управляла компания "Ренессанс Капитал". Через него на зарубежные счета ушли 3 млрд рублей, которые связаны с делом Магнитского.

Ранее представители "Ренессанса" заявляли "Новой", что "дочки", участвовавшие в махинациях, находились в процессе ликвидации, а про то, что они были задействованы в чем-то незаконном, узнали от журналистов.

"Акт Магнитского", принятый конгрессом США в 2009 году, интерпретирует ситуацию так: налоговый юрист Firestone&Duncan Сергей Магнитский обнаружил схему налогового мошенничества с использованием украденных и перерегистрированных дочерних компаний, принадлежащих его клиенту - инвестиционному фонду Hermitage Capital. С декабря 2007 до конца января 2008 года, с разрешения налоговой инспекции, из Федерального казначейства на счета трех фирм в банках УБС и "Интеркоммерц" были перечислены 5,4 млрд рублей. Затем через компании-посредники их вывели за границу.

В декабре 2007 года представители Hermitage направили в российские правоохранительные органы заявления, составленные по результатам работы Сергея Магнитского. Однако вместо того чтобы расследовать дело о миллиардных хищениях, осенью 2008 года арестовали Магнитского. Его обвинили в том, что юрист разработал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года он умер в СИЗО "Матросская Тишина".

Напомним, 21 марта в Новой Москве из окна 5-го этажа выпал адвокат Николай Горохов, который представлял интересы матери погибшего в СИЗО Сергея Магнитского и объявленного в розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы, где врачам удалось его спасти.

Новости по теме:

Адвокат по делу Магнитского "выпал" из окна

Ассанжа уже не обвиняют в изнасиловании по-шведски

Медведев уверяет, что Магнитский не был борцом за правду 

Фонд, на который работал убитый в тюрьме Магнитский, требует возбудить уголовное дело против генпрокурора Чайки

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы завтра были выборы мэра Москвы, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Первым делом - дирижабли!
Первым делом - дирижабли!
19.05.2017
Битва за кремлевский престол
Битва за кремлевский престол
19.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Поклонская узрела угрозу "спокойствию и благополучию страны" в антикоррупционной деятельности ФБК (0)
Бюджетные миллиарды, украденные МВД, всплыли в схемах, раскрытых Магнитским (0)
Росгвардия бывшего секьюритина Ельцина, Собчака, Ромы-Продюсера и Путина удвоила ряды (1)
"Шоколадный гетман" ввел пошлины на российский шоколад (3)
Новая технология зачистки (6)
Чубайсовских недавних подопечных требует на полгода арестовать прокуратура (0)
#Пропидарофф (25)
Писательское Переделкино начнут "пилить" погромче прочих наследств СССР (5)
В Иране выборов как бы и не было, а вот проблемы у сырьевой империи с ним будут (0)
Бумажная прибыль "Газпрома" не помешала увеличить вознаграждение Совету директоров на 20% (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Дискуссиoнный клуб "Северная Корея сегодня: мифы и реальность". Прихoдите!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Когда ФОРУМ.мск закроют, не удивляйтесь
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Вот такой был инцидент
Дарья Митина Дарья Митина: Oчереднoй пук ыкспэрда
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss