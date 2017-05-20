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Московский листок

Поклонская узрела угрозу "спокойствию и благополучию страны" в антикоррупционной деятельности ФБК

Опубликовано 20.05.2017 в разделе комментариев 3

коррупция госдура фбк
Поклонская узрела угрозу "спокойствию и благополучию страны" в антикоррупционной деятельности ФБК

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, в прошлом прокурор Крыма, предложила проверить на коррупцию самих борцов с коррупцией - ФБК Алексея Навального и российское отделение Transparency International, авторитетной международной организации, которая занимается мониторингом в этой сфере. Об этом Поклонская завила в интервью RNS.

В Госдуме Поклонская возглавляет комитет по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В интервью она заявила, что работа подобных организаций может угрожать спокойствию и благополучию страны. При этом ФБК регулярно публикует расследования по профилю работы Поклонской - о дорогостоящем имуществе, которым владеют чиновники и депутаты.

"Я не включаю никакие организации ни в какие черные списки, у меня их просто нет. Информацию нельзя не принимать только лишь потому, что какие-либо организации заполитизированы. Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат", - предположила депутат Поклонская. Так она ответила на вопрос о том, не являются ли общественные организации, специализирующиеся на антикоррупционных расследованиях, ее "союзниками".

Поклонская сообщила, что пока единственное обращение, которое она получала от ФБК - просьба проверить мэра Нижнего Новгорода Ивана Карнилина. "Он не депутат, поэтому это не в компетенции депутатской комиссии… поэтому в установленном порядке обращение было направлено прокурору".

Глава российского отделения Transparency Intranational Елена Панфилова прокомментировала предложение Поклонской в своем Facebook. Она заявила, что у организации нет "должностных полномочий" - необходимого условия для проявлений коррупции, исходя из законодательства. Кроме того, организация сдает отчеты, по которым видно движение "каждой копейки".

Глава юротдела ФБК Любовь Соболь в интервью "Эху Москвы" сообщила, что фонд Навального готов к любым проверкам: "Поклонская, наверное, не в курсе, что ФБК регулярно проверяют и правоохранительные органы, и различные другие организации. У нас проводятся обыски, и всю нашу документацию неоднократно изымали. Мы предоставляем всю необходимую отчетность, которую требует Минюст, и поэтому наша деятельность настолько прозрачна, насколько вообще может быть прозрачна деятельность какой-либо организации в России".

Самое громкое расследование ФБК касается благотворительных фондов, через которые, по утверждению организации, контролируются многомиллиардные активы в интересах премьера Дмитрия Медведева. На неделе упомянутый в расследовании миллиардер Алишер Усманов выступил с видеообращением к Алексею Навальному, в котором требовал от него извинений. Также он подал к авторам расследования иски о клевете.

"Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию - даже коррупционную - для своих нечистых целей. Но если информация поступит официально на мое имя, в том числе от ФБК, конечно же, я в установленном порядке ее рассмотрю", - указал она. По ее словам, деятельность таких организаций больше похожа на PR-ход - они используют проблему для того, "чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование".

- Душенька, - встревает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - так зачем ждать каких-то информашек и наводок от ФБК, неужели комитеты в Госдуме работают только по импульсам извне? а если нужна информация для проверки, так вот она вам - знаменитый путинский Геленжикский дворец, где видели Путина и Медведева, то есть теперь глупо отрицать, что это всё строилось не для Путина - так что ждём разоблачений любимейшего монарха, или желание обворованного под вашим недрёманым оком народа разогнать всю Госдуру подогреется ещё на один градус.

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Всего комментариев к статье: 3
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ну да
Афанасий Форточкин написал 20.05.2017 17:30
Угроза благополучию страны это как раз такие тупые личности как она...
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(без названия)
CHIPOLINO написал 20.05.2017 17:22
И, все-таки, у мадам налицо хронические умственные недостатки. Для думы в самый раз, привычное дело. Думая, это от хронического нед....ба.
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(без названия)
Торсион написал 20.05.2017 17:20
Да... эта девка нос по ветру держит четко. Такая сопливая, прогнила уже настолько, что пробы негде ставить.
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