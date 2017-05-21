В Россию привезут мощи "деда Мороза" прямо из средневековья

Делегация РПЦ прибыла в город Бари (Италия), откуда завтра будет доставлена часть мощей святого Николая Чудотворца. Завтра, накануне дня памяти Николая Чудотворца, мощи прибудут в Москву, в храм Христа Спасителя, где патриарх Кирилл проведет праздничное вечернее богослужение.

В общем, средние века вернулись.

Ладно бы была точная уверенность, что тот Николай, жизнеописание которого возникло через несколько столетий после его смерти, вообще существовал. Во всяком случае, одно очень схожее житие существует "на двоих" святых - Николая Патарского и собственно Николая из Ликии ("мирликийского"). Не говоря о том, что он же дал начало "Санта-Клаусу" в католическом мире и нашему "деду Морозу", в котором синкретически соединились черты христианского святого и языческого божества.

Но как сочетается, что труп (мощи) грека, жившего в провинции Ликия в 3 веке, оказались за тысячи километров, в итальянском городе Бари?

Оказывается, "благочестивые" итальянцы... выкрали их у столь же благочестивых греков!

Уже в раннем средневековье поклонение мощам святых сделалось очень доходным бизнесом. Поэтому одни благочестивые верующие выкрадывали и даже отнимали силой мощи, пользовавшиеся особым почтением, у других верующих. Так мощи, например, апостола Марка были выкрадены венецианцами в Александрии и теперь находятся в Венеции, где в собор св.Марка и сегодня стоит большая очередь - я сам в свое время отстоял, интересно же! И посещение мощей стоило денег! Долларов 10, кажется. Но к самим мощам подойти нельзя - святыня! Но за 25 долларов - можно. Не знаю, можно ли за 100 долларов сделать селфи со святым?

Ну а святой Николай оказался выкраден купцами из Бари. А через короткое время "подвиг" барийцев повторили все те же венецианцы (им не сказали, что гробница уже ограблена), которые привезли в Венецию еще одни мощи святого, и до сих пор им поклоняются...

Причем уже в те времена мощами святых торговали не только "оптом", но и "в розницу" - святынию вполне легально разделяли на фрагменты. Так, рука Николая Чудотворца еще в те давние времена оказалась совершенно в другом месте. Как и множество других мелких фрагментов тела. Вот, правительственная "Российская газета" совершенно не стесняясь приводит слова протоиерея из Бари: "Когда барийцы в XI веке украли мощи, они это сделали в спешке. После них в Миры приехали венецианцы — выкупить остатки, примерно 15% скелета. И потом уже они с документами Венецианского патриарха раздавали мощи". Сегодня в Бари находится около 65% мощей Николая, причем не очень понятно, какого - то ли его самого, то ли его дяди тоже Николая, то ли Феодора, тоже епископа Мир Ликийских. Вот этот набор костей и прибудет сегодня в Москву.

По народным верованиям славян, Никола — «старший» среди святых, входит в святую Троицу и даже может сменить на престоле Бога. Ещё в XIX—XX вв. можно было встретить мнение, что Троица состоит из Спасителя, Богоматери и Николы. В легенде из белорусского Полесья говорится, что «сьвяты Микола не тольки старей за ўcix сьвятых, да мабыць и старшы над ими Сьвяты Микола божы насьледник, як Бог памре, то сьв. Микалай чудатворец будзе багаваць, да не хто иншы».

Почитание буддистами Николая Чудотворца. «Микола-бурхан» был включён в пантеон духов-хозяев Каспийского моря и особо почитался калмыками как покровитель рыбаков. Другой буддийский народ России — буряты — отождествлял Николая Чудотворца с божеством долголетия и процветания Белым Старцем.

Сами делайте вывод, насколько почитание костей Николая, может быть, жившего в 3 веке, соответствует - нет, даже не картине мира 21-го века, а хотя бы даже тому, чему учат Евангелия...

При этом не дай бог коснуться "чувств верующих" - абсолютно неважно, каких, и во что они верят.

А.Б.