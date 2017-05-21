Кто обесценил гарантии?

Газета "Ветеран" является газетой социальной защиты. В правительстве есть заместитель председателя правительство по социальным вопросам. Фактически в стране никакой защиты нет. Иногда газета печатает статьи очень даже серьёзного содержания, которые за один присест не напишешь о социальной защите пенсионеров силовых структур. Например, в номере 17 за этот год семь пенсионеров силовых структур написали статью "Обесцененные гарантии". Труд серьёзный, разложено по полочкам с указанием документов думы и правительства о пенсионном обеспечении пенсионеров силовых структур и приравненным к их статусу других сотрудников. Однако в статье нет выводов. Материал хороший, но нет виновных лиц, которые своими действиями или бездействиями ущемили права отслуживших товарищей.

Меня заинтересовал такой абзац статьи. "Считаем, что своими противоправными действиями законодатели, правительство РФ принизили роль и особый статус военной службы, допустили дискриминацию в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц... ежедневно подрывают веру у защитников Родины, ветеранов и членов их семей к государственным органам власти, высшему командованию и в справедливость российских законов". На то они и законодатели и правительство, которые в зависимости от экономического положения страны принижают или повышают роль и статус отдельных категорий граждан. Давайте посмотрим в корень проблемы. Статья хорошая, но кто её прочитает. Сами авторы, те кто не сходит со страниц газеты - это генералитет. В основном довольные жизнью. Нищий, обездоленный народ не может выписывать вообще газеты. Дорого и мало информации, которая бы касалась основной массы населения. 16 тысяч экземпляров газеты - это же дворовый тираж. Пенсионеров более 40 миллионов а тираж мизерный. Это для справки.

С чего началась эра правления тандема? С этого бы надо было начать авторам статьи. Владимир Владимирович ещё не зашёл в будущий кабинет хозяином, как подписал указ о неприкосновенности Ельцина и членов его семьи. Только после этого Ельцин вышел в эфир. Путин не знал, что Ельцин вор и предатель Родины? О воровстве Ельцина говорили на заседании думы и транслировали на весь мир, однако последствий не наступило. Наоборот его возносят до героя. Даже открыли Ельцин центр.

В конце 1998 года - начале 1999 года генеральный прокурор Ю.Скуратов под давлением Е.Примакова санкционировал возбуждение ряда дел о коррупции, затронувших интересы ближайшего окружения президента Ельцина и управделами Кремля П.Бородина. Вам известны последствия всех участников? И кто это сделал тоже должно быть известно. Это и послужило отстранением от должности Евгения Максимовича. А где в это время были семь писателей, которые только сейчас проснулись? Видите ли их ущемили в правах. Раньше надо было думать.

В марте 2000 года прошли выборы президента, за которого проголосовало 36 % избирателей. Вам это о чём - то говорит? В любой коммерческой структуре в совете директоров право решающего голоса имеет тот, кто имеет 50 % акций плюс одну. А государством руководит тот, кто получил всего 36 % голосов избирателей. Рулит от имени меньшинства. Вот поэтому мы так и живём.

В апреле 2004 года повысил зарплату себе и министрам. В июне того же года подписал закон "О государственной гражданской службе РФ", согласно которому полностью и на неопределённый срок сохраняются льготы и привилегии для государственных чиновников и членов их семей. Президент знал кому платить, чтобы сохранить власть на пожизненное кормление. Оказывается семь авторов статьи не вошли в этот закон. Если бы они вошли то такой бы статьи не появилось. Российское общество такими законами разделено на группы по толщине карманов. И каждая из них борется только за то, что по их мнению им не хватает. В августе 2004 года администрация президента провела через думу закон о монетизации льгот. Всё это делалось открыто и нагло. А мы спали, спим и продолжаем зевать выспавшись оказались совершенно в другой стране. Но поезд ушёл, общество раздроблено и чтобы его собрать нужен лидер от народа, но его нет. И начался новый виток разграбления богатств страны.

Следует отметить, что в стране живут припеваючи только те от кого зависит власть. Чиновники, депутаты всех уровней, бывший предательский генералитет. Рядовой рабочий, крестьянин, бюджетник, военнослужащий ушедший на пенсию, которые получали нищенскую зарплату, а теперь и нищенскую пенсию. Их власть превратила в рабов, которые не имеет никаких прав. Авторы пишут о подрыве веры во власть. Да это так и что? От этого что - то изменилось? Конечно. Власть создала Национальную гвардию, которой пытаются разрешить применять оружие в толпе. Это для нас нищих, чиновников в толпе не бывает.

А как вы пенсионеры силовых структур, написавшие статью, защитили Родину? Проснулись и начали писать о том, что дума и власть принимают такие законы, которые противоречат Конституции РФ. Но ведь для этого есть пример главы государства. С него всё началось. Вы же не упоминаете ни одного фамилия. Пишите отвлечённо, но об этом народ знает. Что нового вы преподнесли народу своей статьёй. Собрали в кучу антинародные законы. Об этом написано сотни книг. Вы сами читаете современных авторов? Например, В.Прибыловского, С.Кремлёва, В.Бушина, В.Большакова, М.Литвинович и так далее.

Авторы интересно заканчивают статью. "С учётом вышеизложенного мы просим организовать проведение юридической экспертизы ранее принятых нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность федеральных государственных гражданских служащих и так далее". По стилю можно предположить, что эти товарищи занимали бюрократические должности, работая в кадрах силовых структур. И кто же по их мнению будет осуществлять такую проверку? Практически таких органов в нынешней России нет. Конституционный суд может проверить отдельные законы, но для этого мало такой статьи. На неё вообще никто не обратит внимание. И далее. " Обязать, при необходимости, соответствующие органы государственной власти подготовить и внести нужные изменения". А у кого возникнет такая необходимость? Власть такую необходимость не видит. Ведь все законы приняты думой, которую якобы избрал народ и в том числе все 7 авторов статьи. Какая необходимость? И кто будет готовить нужные изменения? А главное кому это нужно? Власти? Нет ей это не нужно. Нужно вам, но вы не имеете никакого права. Ваше право только голосовать за тех кандидатов, которых вам подсовывает власть. Однако большинство народа на выборы не ходит. Почему так происходи в стране? Да потому что в стране нет общества. Каждый умирает в одиночку. Была такая возможность 18 сентября 2016 года выбрать коммунистов, чтобы они представляли большинство в думе и тогда можно было писать им и предлагать изменение в законах. Да они и без вас знали что делать. Однако 57 миллионов не пришли на выборы. Вот об этом надо писать. А вы пишите Ваньки Ветрову. Кто и кого будет обязывать. Дурдом какой - то.

И последняя фраза писак."Указывая на конкретные законотворческие коллизии мы никоим образом не хотели возбуждать ненависть и вражду, а также допускать унижение достоинства в отношении федеральных государственных гражданских служащих". Смазали всё, что написали. Легли под тех против которых писали. Зачем такой трёп? Ваша статья оказалась сказкой про белого бычка. Нарушения и унижения пенсионеров есть и оно по всей стране, но мы не обижаемся, действуйте и дальше в таком же плане.

Всё - таки есть в газете хорошие статьи. Но их ничтожно мало и у всех один недостаток. Описывают то, что известно нищему и униженному народу, который на грани выживания. Например, пишет В.Аверьянов "Пути в никуда". Критикует политику Д.Медведева и вообще внутреннюю политику государства, а значит президента. А что дальше? Покритиковал, мы почитали, некоторые прослезились на лжи премьера и сделав блуждающий взгляд шатаемся по конуре не зная выхода. И действительно что дальше? Но хоть напишите, что скоро выборы и нужно всем без исключения прийти к урнам и проголосовать головой и одрябшем телом за достойную жизнь. Ну почему же ни в одной статье нет и намёка на то, как будем жить дальше. И что надо делать?

В.Аверьянов пишет о том, что Медведев наметил приватизацию сотни объектов, а это крупнейших компаний. Правильно, Дмитрий Анатольевич кроме рынка, который по его мнению расставит всё по местам ничего не знает. Он и рынка не знает, которого в стране нет. Об этом однажды на народ сказал и президент. У нас есть одна спекуляция и она начинается с Центрального банка, который финансирует другие банки, а они в свою очередь этими деньгами покрывают свои долги, а остальное разворовывают. При Набиуллиной закрыто несколько сот банков, а где денежные средства? Разворованы. И что? А ничего так и должно быть при бандитски-воровском капитализме. Рынок прежде всего надо создать и далее контролировать. На это у правительства не хватает мозгов. Более того более 75 % предприятий находятся уже в собственности частного капитала и управляются из - за границы. При этом всё прибыли уходит за бугор, оставляя сколько надо Кремлю и правительству. Они ведь не бедствуют. Остальные чиновники добирают наличкой с народа. Воров иногда арестовывают и даже судят, но народу от этого не легче. Деньги украденные не возвращают. Вот Л.Маркус - Внешпромбанк потерял 210 миллиардов рублей. Она получила 9 лет, подельники поменьше около 4 лет. И что? Она выйдет через 4,5 года и живи припеваючи. После отсидки деньги возврату не подлежат. Она за них рассчиталась. Был бы я помоложе тоже решился бы посидеть за 119 миллионов рублей. В основном такие суды - это пиар власти. Как говорится мелочёвка. Кто ворует по крупному закону не подвластны. Проживая в деревне многого не знаешь. Но вот, например, телевидение показало самолёт А.Усманова, который по комментарии телеведущего самый большой в России. Зачем? Денег девать некуда. Знаете какая сумма нужна только на его содержание? Ни одной зарплаты даже высокооплачиваемого чиновника не хватит. Вот поэтому мы и живём в нищете, и не ходим на выборы, думая что за нас и наши проблемы решит дядя. А он и решет только свои проблемы.

Хорошо заканчивает статью В,Аверьянов. Он пишет о том, что сейчас в России в почёте те кто набил себе карманы долларами или евро. Одни словом ворьё. А какая партия в России имеет народное название? Так что кроме выборов у народа нет возможности выйти из нищеты. Думайте и пишите, говорите на каждом углу о предстоящих выборах.