Противников реновации не спасают даже членство в "ЕдРе" и депутатские "корочки"

Московская полиция нагрянула на встречу собственников квартир одного из домов района в столичном районе Черемушки с чиновниками из местной управы и задержала муниципального депутата Вячеслава Ванеева, который выступал против участия жильцов в программе реновации.

"Сейчас меня задержали и закрыли в ОВД "Черемушки" из-за моей позиции по закону о реновации. Мне уже полицейский давил руку косяком двери. Есть видео", - пишет Ванеев на своей странице в Facebook.

Некоторые подробности задержания сообщила его коллега, муниципальный депутат из Гагаринского района Москвы Елена Русакова. "Муниципального депутата Ванеева задержали в ОВД и, похоже, применяют меры физического воздействия и устрашения", - отметила Русакова.

По ее словам, задержать муниципального депутата полиция может только в особых случаях с санкции прокурора города, а потому закон, скорее всего, был нарушен. "Следует направлять в электронную приемную прокуратуры Москвы немедленно вмешаться и освободить депутата Ванеева", - добавила Русакова.

Она также добавила, что Ванеев - "очень добросовестный депутат", и при том - член "Единой России". "Авантюра под названием "реновация" превращает в оппозиционеров ранее лояльных людей", - заключила муниципальный депутат.

Отметим, что на странице Ванеева в Facebook подавляющее большинство сообщений посвящено критике программы сноса и ссылкам на статьи экспертов, выступающих против массового уничтожения домов в Москве. В одной из своих публикаций единоросс характеризует реновацию как проект создания "концлагерей и крематориев для собственников".

Напомним, 28 мая на улице Вавилова состоится второй митинг противников реновации. Сбор участников акции ожидается с 13:00 до 14:00: горожане сперва пройдут маршем от домов N21-24 по улице Вавилова до дома N46 (в сторону улицы Дмитрия Ульянова), а закончится мероприятие митингом. В оргкомитет митинга вошли партии ПАРНАС и "Яблоко", акция согласована московской мэрией.

Как сообщалось ранее, в предварительный список на снос по программе реновации попали около 4,5 тыс. домов. Голосование жителей о включении в проект стартовало 15 мая и продлится до 15 июня.

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что жители снесённых пятиэтажек смогут начать переезжать в новые дома уже в конце текущего года.

По словам заместителя мэра, столичные власти уже располагают пятью тысячами квартир в новых домах, в которые планируется переселить жителей пятиэтажек в рамках программы реновации жилья. Так, первым районом по переселению станет Бескудниково. Здесь, по данным московского правительства, находится 37 пятиэтажек, которые в ближайшем будущем будут стёрты с лица земли. Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что сносу подлежат лишь те дома, в которых большая часть жильцов высказалась за снос. В случае если жильцы отказываются принимать участие в программе реновации, пятиэтажку сносить не будут.

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