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Московский листок

21 мая войдет в историю как день Народного Гнева!

Опубликовано 21.05.2017 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 1

казахстан репрессии земля режим
21 мая войдет в историю как день Народного Гнева!

Сегодня 21 мая исполняется год с момента проведения акций протеста в Алматы и многих других городах и населенных пунктах против продажи земли иностранным компаниям и латифундистам. Тогда в Алматы было задержано более 1700 человек, которые хотели выразить свое возмущение планами Назарбаева и его правительства и намеревались реализовать на аукционах более 2 миллионов 300 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.

Несмотря на объявленный Назарбаевым «мораторий» и созданную им бутафорскую «земельную комиссию», куда вошли такие продажные наймиты как Тайжан и Сарым, основная масса активистов не поверила этим обманным маневрам властей и теперь активно проявила себя уже в Алматы. Не помогли режиму тогда и предварительные аресты более 50-ти видных общественных деятелей и активистов, среди которых был и Макс Бокаев, единственный отказавшийся участвовать в «земельной комиссии» и потребовавший полной отмены антинародных поправок в Земельный Кодекс.

Тогда весь пропагандистский механизм «Хабара» был направлен против этого движения, как и проплаченная прыть тех известных  псевдооппозиционеров, призывавших народ не выходить на митинги 21 мая. В ход была даже пущена провокация спецслужб, которые якобы обнаружили в арыках в центре Алматы обрезки труб и бутылки с зажигательной смесью, с целью полностью перекрыть проходы к площадям Независимости и Республики.

В Атырау вообще в центр города были введены внутренние войска, а на крышах были поставлены снайперы. Во многие города стягивались силы армии и спецподразделений, а уже с вечера 20 мая интернет во многих регионах стал работать с перебоями. 20 мая в Китай улетел и сам Назарбаев, испугавшись, что армия и полиция может ослушаться приказа и не станет стрелять в народ.

То, что такой сценарий использования оружия против мирных манифестантов существовал, говорят множество фактов приготовления силовиков, а также преднамеренные массовые аресты журналистов, фоторепортеров и телеоператоров в утренние часы 21 мая. Однако в этот раз жанаозенский сценарий мог и не сработать. Собственно говоря, сами силовики не решились на него пойти, ограничившись повальными задержаниями участников на подходах к площадям и на центральных улицах.

Своего эффекта достигли и превентивные аресты оставшихся известных активистов, которые были блокированы еще на выходе из подъездов своих домов. В итоге выступления были разбиты на отдельные очаги, хотя отдельным группам все же удалось прорваться на центральные площади и даже кое-где устроить демонстрации. В тот день власть Назарбаева действительно висела на волоске.

Не смотря на массовые задержания чувствовался повсеместный душевный и моральный подъем. На улицы вышли простые люди разных возрастов и национальностей и в этот раз было много молодежи. Среди протестовавших были как коренные алматинцы, так и значительная часть так называемых внутренних мигрантов, которые пришли и приехали с предместий и многочисленных «шаныраков». В основном, как и на первых митингах в Атырау, Актобе, Актау и Кызы-Орде, это были рабочие, безработные, мелкие торговцы и самозанятые.

Даже оказавшись задержанными и помещенными в здания РОВД, люди скандировали лозунги, подбадривали друг друга и даже пели песни. Чувствовался четкий антипрезидентский характер настроений, который выражался в повсеместном простом лозунге «Шал – Кет!» (Старик уходи!). Эти массовые аресты на самом деле стали переломным моментом в сознании сотен тысяч казахстанцев, то есть вместо запугивания, власти получили обратную реакцию.

Теперь после 21 мая в Алматы, события, закрепившие эффект от первого митинга 24 апреля в Атырау, политическое понимание и сознание активистов, поднявшихся на борьбу против земельной реформы, видоизменилось окончательно и теперь не могут уже повернуть обратно. Для передовых граждан стало понятным, что без массовых акций протеста с политическими требованиями отставки президента и правительства невозможно добиться изменений в пользу большинства и остановить процесс массовой приватизации в стране.

То, что выступления в Алматы и в разных регионах не переросли в массовое народное восстание есть множество причин. Это и отсутствие централизованной организации, и обезглавливание движения после ареста Макса Бокаева и Талгата Аяна 17 мая, и активная пропаганда продажных деятелей «земельной комиссии» и то, что митинги в южной столице не нашли своего продолжения в следующие дни. Кроме этого, властям удалось на время загасить, стягиванием войск, уговорами, угрозами, репрессиями, посулами и лживыми обещаниями выступления в главном протестном регионе страны – Западном.

Последующее осуждение Макса Бокаева и Талгата Аяна на пять лет и на два и два с половиной года заключения лидеров нефтяников Мангистау Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева – это звенья одной цепи и попытка окончательно подавить движение, а также покарать именно жителей и трудящихся Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и даже Кызыл-Ординской областей, где существует наибольший уровень недовольства, протестных настроений и самый сильный контраст между роскошью менеджеров нефтяных иностранных и отечественных компаний и дикой нищетой жителей аулов и трущоб городов.

Тем не менее, цели и задачи выступления 21 мая, как и всего движения против продажи земли, остаются актуальными и по сей день, так как поправки в Земельный Кодекс, так и не были отменены, фальшивый «мораторий» никем не соблюдается и земли перекочевывают в руки «совместных предприятий», лживая «земельная комиссия» ничего не решила и никого не устроила. Более того, экспансия китайского капитала, так и массовая приватизация активов всех стратегических предприятий, идут усиленными темпами.

Перенос 51 завода из КНР, и работа китайских аграрных корпораций, вновь поднимает вопросы эксплуатации казахстанских сельскохозяйственных земель под тем или иным прикрытием. А тем временем, власти не только не решили вопрос с выделением 10 соток земли всем желающим для индивидуального строительства, но и ввели новые карательные меры в виде обязательной регистрации в городах для всех внутренних мигрантов, бездомной и безработной молодежи —  главной социальной базы будущей революции.

Это еще раз говорит о том, что мы должны повторить опыт массового движения 24 апреля – 21 мая прошлого года, проанализировав все ошибки и успехи. Временный отказ Назарбаева от новой редакции 26-ой статьи Конституции, также показывает животный страх верхушки перед народным гневом и возможностью новых митингов. Сейчас важна, как никогда, и активизация рабочего движения, способного стать лавиной.

Всем уже понятно, в том числе и рабочим горно-добывающих компаний, что экспансия китайского и западного капитала идет не первый год и передача активов предприятий в руки иностранных корпораций приведет к неминуемым сокращениям рабочих мест, к урезанию заработной платы и социальных выплат. И дело не только в продаже земли, а в самом антинародном капиталистическом курсе правительства, который нужно сломать, а саму «элиту» отправить в политическое небытие.

Уверен, что протестное движение обязательно снова приобретет действительно серьезный размах в ближайший год, и рабочим коллективам надо также подниматься на борьбу и ставить вопрос о национализации своих предприятий под собственным контролем и требовать пересмотра всех контрактов по недропользованию, заключенных правительством 25 лет назад и позже.

Соответственно нефтяники, шахтеры и металлурги должны вернуться к повестке требований, которые выдвигали в свое время рабочие Жанаозена и Каражанбаса и дополнить их новыми, а именно:

— Национализация всей добывающей промышленности под демократическим контролем коллективов, с выдворением китайских и всех иностранных корпораций с нефтепромыслов и месторождений Казахстана.

 — Полная национализация земель сельхоз назначения и вывода ее из рыночного оборота.

 — Пересмотр и отмена всех контрактов по недропользованию с иностранными компаниями, которые были заключены назарбаевским правительством секретно и за спиной народа.

 — Требование выплаты природной ренты с иностранных компаний, которую они не платили в бюджет страны более 20-ти лет.

 — Обеспечение полной свободы профсоюзной деятельности, отмены Закона «О профсоюзах», Трудового Кодекса, статей Уголовного и Административного Кодексов, направленных против рабочих и народных масс.

 — Свободы собраний, митингов, забастовок, демонстраций и права на объединение в свои движения и партии. Полная свобода слова.

 — Освобождение всех политических заключенных. Полная реабилитация участников забастовки нефтяников Жанаозена и Мангистау и проведение расследования событий 16 декабря 2011 года.

 — Создания своей собственной демократической Федерации классовых профсоюзов и самостоятельной Рабочей Партии, стоящей на социалистической платформе.

 — Отставка президента Назарбаева, роспуск правительства и обеих палат парламента.

 — Созыв Учредительного Собрания (Народного Курултая) по изменению политической системы страны.

 Земля, Нефть и предприятия в руки народа!



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Всего комментариев к статье: 1
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не понял?! написал 21.05.2017 11:14
где призывы "путин введи!"
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