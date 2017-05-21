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Московский листок

Ждем снега в конце мая

Опубликовано 21.05.2017 в разделе комментариев 4

Ждем снега в конце мая

Снегопад может пройти в Москве в конце мая. Об том на свей странице в Facebook сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

Он отметил, что 27 и 28 мая ливни местами могут переходить в заряды мокрого снега, а столбики термометров опустится до нуля градусов. 

В воскресенье, 21 мая, в столице ожидается дождливая и теплая погода. Столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
говорят что написал 21.05.2017 11:01
Россия пыталась применить против Украины климатическое оружие, но что-то пошло не так...
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(без названия)
И какое кому дело , что Москва замерзнет ? написал 21.05.2017 10:55
В Москве что , зерно растет ? Сады ? Распереживались. Москва может замерзнут нах. И всем булет пох.
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(без названия)
Именно написал 21.05.2017 10:51
как же они всем надоели написал
17 лет кошмара и ужаса,хуже чем 300 лет татаро-монгольского ига.
*****************
Берите шире. 17 лет назад РФ активно рвать производственные связи с Украиной. В ущерб и России. Что это было? Бестолковость "эффективных менеджеров" , или продолжение уничтожения Союза?
Причем я бы не вешал всех собак на кремль. Не забываем , что все происходило и происходит под радостное улюлюкание дорогих россиян . Я не видел демонстраций протеста в Москве. Так что все одним миром мазаны. Плоть от плоти. Дерьмо от дерьма.
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даже природа против кооператива Оzero
как же они всем надоели написал 21.05.2017 10:19
17 лет кошмара и ужаса,хуже чем 300 лет татаро-монгольского ига.
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