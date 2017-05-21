Ждем снега в конце мая

Снегопад может пройти в Москве в конце мая. Об том на свей странице в Facebook сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что 27 и 28 мая ливни местами могут переходить в заряды мокрого снега, а столбики термометров опустится до нуля градусов.

В воскресенье, 21 мая, в столице ожидается дождливая и теплая погода. Столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла.