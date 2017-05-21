Трамп саркастически поздравил Кубу с днём становления неоколонией США

На Кубе назвали "нелепым" поздравление президента США Дональда Трампа с Днем независимости по случаю 20 мая. Зачитывая обращение из Белого дома, диктор ТВ подчеркнул, что в этот день на Кубе "родилась американская неоколония", а настоящая независимость пришла к стране лишь в ходе революции 1959 года.

"Нелепое" и "спорное" официальное обращение Трампа зачитали по кубинскому телевидению в субботу вечером по местному времени. Диктор отметил, что СМИ опубликовали "послание плохо информированного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к народу Кубы по случаю 20 мая, которое в США считают датой образования Кубинской республики".

В зачитанном диктором тексте отмечалось, что "даже в самом американском правительстве осознают, насколько противоречивы и бестолковы высказывания магната-миллионера, ставшего президентом, по вопросам внешней и внутренней политики".

В субботу Трамп в письменном заявлении поздравил народ Кубы и кубинскую диаспору в США с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании. "Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека, моя администрация привержена достижению этого", - цитирует заявление Трампа ТАСС.

В 1959 году на Кубе одержала победу революция во главе с Фиделем Кастро, что положило конец проамериканскому режиму диктатора Фульхенсио Батисты.

Отметим, однако, что и сама Куба сделала ряд дипломатических шагов, чтобы заслужить такие "поздравления".

С января 2015-го кубинские власти в рамках нормализации отношений с Соединенными Штатами Америки освободили десятки политических заключенных. Вашингтон приветствовал действия Кубы.

Одна из ведущих кубинских оппозиционных организаций - "Патриотический союз Кубы" - сообщила, что за последние два дня власти Острова свободы выпустили из тюрем 36 политзаключенных, в том числе известных диссидентов, гражданских активистов и деятелей культуры, в частности популярного хип-хоп-исполнителя, передает Reuters.

Американские власти ранее говорили, что правительство Кубы пообещало освободить 53 человека. Их выход на свободу должен стать частью общей договоренности между Вашингтоном и Гаваной о постепенной нормализации двусторонних отношений, прерванных более полувека назад.

Список политзаключенных был составлен властями США и обсуждался в ходе секретных переговоров между двумя странами, проходивших при посредничестве Канады. Имена диссидентов не разглашаются в интересах их безопасности.

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