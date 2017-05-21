Сенатор Волков скончался, как заведено у элиты сырьевой империи, в Германии

Бывший глава Удмуртии, зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков скончался в субботу в Германии, где проходил курс лечения, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего пресс-секретаря Волкова Виктора Чулкова.

"Александр Александрович скончался сегодня днем в клинике", - рассказал собеседник агентства.

РИА "Новости" передает, что сейчас российский консул в Германии занимается вопросами доставки тела в Удмуртию, где и будет похоронен Волков.

Экс-глава Удмуртии родился в 1951 году в Брянске, с 1993 года он занимал должность председателя совета министров Удмуртской республики, в 1995 году его избрали председателем Госсовета Удмуртии, а в 2000 году стал первым президентом республики.

С тех пор он неоднократно переизбирался на этот пост вплоть до 2014 года: в связи с истечением срока полномочий Волкова сменил Александр Соловьев. Волков же стал членом Совета Федерации. Почти сразу после отставки с должности главы Удмуртии ему выдали мандат депутата, позднее в тот же день парламентарии республики одобрили кандидатуру, выдвинутую фракцией "Единая Россия" для избрания на должность члена верхней палаты от удмуртского парламента.

Сам Волков тогда выразил надежду, что его "опыт, знания на федеральном уровне министерств, ведомств, людей, которые там работают", позволят ему быть полезным Удмуртии.

От редакции: Никоим образом не омрачая памяти скончавшегося экс-главы Удмуртии, которому земляки и потомки, наверное, сами воздадут по заслугам, мы хотели бы задуматься на секундочку вот на какую тему. Кто же это лишил столпы российской государственности такой простейшей опции - умереть на родной земле? Было ли нечто подобное заведено даже у тех, кого обзывали партократами, номенклатурой, "коммунистической буржуазией", советской элитой? Нет, дорогие товарищи - не было такого при тоталитаризме (кстати, на Кубе именно от нашей медицины "зачатая" прекрасно работает всё та же советская школа докоторов и туда ездят со всего мира лечиться от того, что было у Волкова, скорее всего). Ибо - была медицина такая, что разве одна была элитность для членов Политбюро, помирать в кунцевской ЦКБ на руках у товарища Чазова. А вот ездить лечиться куда-то за пределы России, как Раиса Максимовна или тот же хроник-алкоголик Ельцин - пошла мода как раз вследствие воплощения в жизнь мгновенных итогов профессиональной деятельности господ (недавних товарищей), которые начали оптимизацию отечественной медицины задолго до последнего мирового финансового кризиса (то есть до 2013-го года).

Выходит, что уровень отечественной медицины снижали специально? Зачем, кому это было нужно? Разве что господам за границами РФ - но тогда получается, что всё расеянское чиновничество действовало, как шипоны и вредители иностранных держав? Неужели у держав было столько денег, чтобы нанять шпионов и вредителей? Нет, конечно же не было - достаточно утвердить вместо социалистической капиталистическую, либеральную идеологию, и чинуши страны-конкурента начнут работать на развал своей бесплатной медицины БЕСПЛАТНО. Прекрасно понимая, что в эпоху монетизации благ они-то смогут задорого полечиться за границей. Чаще в Германии, как сообщают ссылки ниже. И всё равно - даже этой элите не позавидуешь, в итоге. Помирать на руках людей, которые и по-русски-то не разговаривают... Убили реформами не только медицину для масс, но и для себя-с. Может, именно там и тогда им приходила в головы идея, что нечто они делали не так и не в том идеологическом направлении?

Д.Ч.

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