Украина начала продовольственную блокаду Приднестровья

Начиная с субботы, Украина заблокировала транзит продовольственных грузов в Приднестровскую молдавскую республику через свою территорию. Транзит возможен только после согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдавии.

Ранее Киев и Кишинев заблокировали поставки в республику грузов по железной дороге. Глава Минсельхоза ПМР отметил, что теперь продовольственное обеспечение республики находится под угрозой.

Импорт продовольствия для ПМР является важным,хотя и не смертельным: только за этот год в республику было перевезено более 6 тысяч тонн грузов, которые поступают через украинский порт из 29 стран мира. И хотя ПМР сама является производителем сельхозпродукции, исчезновение продовольственного импорта сильно отразится и на разнообразии, и на цене продуктов питания в республике.

Понятно, что Украина явным образом держит сторону Кишинева в замороженном приднестровском конфликте. Правда сам режим в Молдавии не столь людоедский, как в Киеве, и разыгрывать "донбасский" сценарий в отношении ПМР не торопятся.

Зато Киев очень хотел бы "победы над Россией" хотя бы на приднестровском направлении, и никакая цена вопроса для нацистского режима не является чрезмерной.

Для Приднестровья ситуация тяжелая, поскольку, в отличие от ДНР и ЛНР, у республики есть только две внешние границы - с Украиной и с Молдавией, а также транзит через Днестр, но выход в Черное море находится под контролем все той же Украины. Также Украина и Молдавия могут перекрыть и воздушный коридор в республику, в результате чего ПМР окажется в полной блокаде.

- В принципе, ситуация выглядит достаточно безнадежно, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Пока Украина хоть в какой-то степени ориентировалась на российскую позицию, Одесская область была той зоной, которая и обеспечивала связь Приднестровья с внешним миром, в первую очередь экономическую. Сейчас Киев воюет с РФ, хоть и в одностороннем порядке, но для ПМР это изменение позиции может стать роковым. Но "мы в ответе за тех, кого приручили", и жесткая позиция Украины по вопросу блокады Приднестровья заставит кремль пойти и на откровенную конфронтацию с Европой - достаточно ясно, что за молдавской позицией стоит Румыния и ЕС. Но деблокирвать Приднестровье - это начать войну в Одесской области, по-другому не получится. Навряд ли ОБСЕ или Еропарламент примут решение обеспечить для ПМР гуманитарный коридор. Значит, его придется обеспечивать вопреки воле Европы. Но удавить ПМР "костлявой рукой голода" Москва тоже не может позволить. Тем более, что Европа точно потребует вывести из ПМР остатки российских войск, после чего судьба республики будет полностью зависеть от доброй воли ЕС. Это цугцванг. Позитивного решения, которое устраивало бы всех, не существует. Пожалуй, разве что смена власти в Киеве...