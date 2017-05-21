Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На Украине накрылся не только Яндекс, но и Euronews

Опубликовано 21.05.2017 в разделе комментариев 0

На Украине накрылся не только Яндекс, но и Euronews

Правда, официальный Киев тут ни при чем - украинская служба телеканала Euronews с 21 мая прекращает свою работу. Об этом говорится в заявлении команды, опубликованном в фейсбуке: «Украинская служба Euronews прощается... После почти шести лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!» 

Героям слава, ребятки. Но вы, видимо, не герои - вам пинок под задницу от хозяина. Но можно целовать след от подошвы. Как в песне: "Я готов целовать песок, по которому ты ходила". А можно целовать задницу, на которой отпечаталься след от прощального поджопника.

Да и зачем Украине Euronews? Вона ж и так Европа. Можно смотреть "95-й квартал" - там все сказано. Украина - це Европа, какие еще нужны новости? Чистильщикам евроунитазов и сосательницам еврочленов лишнего знать не положено.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы завтра были выборы мэра Москвы, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Первым делом - дирижабли!
Первым делом - дирижабли!
19.05.2017
Барахтанье кремлят
Барахтанье кремлят
21.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На Украине накрылся не только Яндекс, но и Euronews (0)
Украина начала продовольственную блокаду Приднестровья (3)
Сенатор Волков скончался, как заведено у элиты сырьевой империи, в Германии (3)
Трамп саркастически поздравил Кубу с днём становления неоколонией США (1)
Ждем снега в конце мая (5)
21 мая войдет в историю как день Народного Гнева! (2)
Кто обесценил гарантии? (3)
Противников реновации не спасают даже членство в "ЕдРе" и депутатские "корочки" (3)
В Россию привезут мощи "деда Мороза" прямо из средневековья (35)
Поклонская узрела угрозу "спокойствию и благополучию страны" в антикоррупционной деятельности ФБК (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Канкунский инцидент
Дарья Митина Дарья Митина: В тoчку
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: К нам приехал дед Мороз, правда, по частям
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Костры запылают во вселенском маштабе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss