На Украине накрылся не только Яндекс, но и Euronews

Правда, официальный Киев тут ни при чем - украинская служба телеканала Euronews с 21 мая прекращает свою работу. Об этом говорится в заявлении команды, опубликованном в фейсбуке: «Украинская служба Euronews прощается... После почти шести лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!»

Героям слава, ребятки. Но вы, видимо, не герои - вам пинок под задницу от хозяина. Но можно целовать след от подошвы. Как в песне: "Я готов целовать песок, по которому ты ходила". А можно целовать задницу, на которой отпечаталься след от прощального поджопника.

Да и зачем Украине Euronews? Вона ж и так Европа. Можно смотреть "95-й квартал" - там все сказано. Украина - це Европа, какие еще нужны новости? Чистильщикам евроунитазов и сосательницам еврочленов лишнего знать не положено.

А.Б.