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Московский листок

Алишер Усманов развивает интернет?

Опубликовано 22.05.2017 автором Дзюбенко С. в разделе комментариев 0

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Алишер Усманов развивает интернет?

Цитата Усманова:

«К интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты [Навальный]. Я его не пользую, я его развиваю».

Разберемся, какое отношение к интернету имеет Усманов и почему это отношение «более глубокое», чем у всех остальных людей.

Начнем с того, что интернет – это глобальная сеть. Как он ее развивал? Никак. Он имел в виду, скорее всего, сайты (почта, социальные сети и др. проекты). Но снова вопрос: как он развивал тот же mail или vk?

Известно, что он скупал акции самых знаменитых с сайтов с тем намерением, чтобы извлечь из активов максимальную прибыль. После приобретения, а сайты до этого работали долгие годы, перемены не всегда были к лучшему. Самые известные моменты после Усманова – коммерциализация, вплоть до «оптимизации» дизайна сайта специально под рекламу, и перебои в работе.

Усманов полностью контролирует «Вконтакте» с 2014 года. С тех пор наиболее заметные явления – больше рекламы, «платных услуг» и перебои в работе, особенно в плане видео, из-за чего пользователи часто жалуются. Не стоит также забывать об «инновации», когда прямо в музыку добавили рекламу. Кому не понравится такое «развитие»?

В общем, Усманов, инвестируя деньги в интернет-проекты, которые уже на момент инвестирования были высокодоходными, имел единственную цель – извлечь максимальную прибыль. Развитие, удобство пользователей и т. д. – последнее, что волнует олигарха.



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