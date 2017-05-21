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Московский листок

Верховная рада готовится отменить "безвиз" с Россией

Опубликовано 21.05.2017 в разделе комментариев 0

украина майдан социал-дарвинизм
Верховная рада готовится отменить "безвиз" с Россией

Верховная Рада на следующей неделе может проголосовать за введение визового режима с Россией. Фракции собирались провести сверку голосов, чтобы определиться, реально ли провести результативное голосование по этому вопросу.

В Верховной раде ведется «разъяснительная работа» по вопросу о введении визового режима с РФ. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. Он рассказал, что с этой целью делается все возможное. «Сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа. Мы должны осуществить этот ответственный шаг и ввести визовый режим», — сказал он.

- Не думаю, что это решение вызовет серьезную реакцию среди российских граждан, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Конечно те, кто регулярно ездит к родственникам, будут испытывать известные неудобства. Ну а для граждан Украины, число которых в России насчитывает миллионы, конечно, окажутся в трудном положении. Но "бачили очи, шо куповали", кого избрали, те и принимают теперь законы. Давайте по-честному, что получила Украина от "европейского выбира"? Полуоткрытую границу с Европой и перспективу закрытия границы на восток. То есть изоляцию. Перекрываются ведь даже информационные потоки, и не только Яндекс и Мейл.ру, но и Евроньюс, сейчас обсуждают возможность прикрыть и Фейсбук... Концлагерь, однако. Потому что обеспечить всем своим гражданам приемлемый уровень жизни украинская экономика не в состоянии. Есть, конечно, способ получить паспорт ДНР или ЛНР и предъявлять его российским пограничникам. Я бы на месте донбасских республик воспользовался случаем, и наделил всех желающих таким документом. Вот бы мы посмеялись, когда б половина украинцев оказалась бы "сепаратистами".



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