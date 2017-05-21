Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский народ способен прожить без российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», которые были заблокированы на территории страны.

«Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», — пояснил Порошенко.

- Ну, лет пятнадцать назад президент одной среднеазиатской республики сказал, что его народ вполне может прожить без горячей воды, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И ничего, так с тех пор и живут. Кстати, с тем же президентом. Так что у украинского народа еще все впереди.