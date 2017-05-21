Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский народ способен прожить без российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», которые были заблокированы на территории страны.
«Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», — пояснил Порошенко.
- Ну, лет пятнадцать назад президент одной среднеазиатской республики сказал, что его народ вполне может прожить без горячей воды, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И ничего, так с тех пор и живут. Кстати, с тем же президентом. Так что у украинского народа еще все впереди.
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йЯЯй написал 21.05.2017 21:47
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Самое время волноваться за украинцев, лишенных ФСБэшных Одноклассников и Вконтакте!
стоик777 написал 21.05.2017 21:04
вася написал 21.05.2017 20:37