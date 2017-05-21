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Московский листок

Порошенко заявил, что украинский народ способен прожить без российских социальных сетей

Опубликовано 21.05.2017 в разделе комментариев 3

Порошенко заявил, что украинский народ способен прожить без российских социальных сетей

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский народ способен прожить без российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», которые были заблокированы на территории страны.

«Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», — пояснил Порошенко.

- Ну, лет пятнадцать назад президент одной среднеазиатской республики сказал, что его народ вполне может прожить без горячей воды, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И ничего, так с тех пор и живут. Кстати, с тем же президентом. Так что у украинского народа еще все впереди.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
йЯЯй написал 21.05.2017 21:47
В Химках задержали более 10 дальнобойщиков за акцию против системы "Платон" - https://tvrain.ru/news/platon-435180/
.
Самое время волноваться за украинцев, лишенных ФСБэшных Одноклассников и Вконтакте!
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(без названия)
стоик777 написал 21.05.2017 21:04
Загнать Русских людей за железный занавес, чтобы не виделм человеческой жизни, - главная цель киевских и московских сионистов?
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(без названия)
вася написал 21.05.2017 20:37
а все социальные сети полный отстой для слабоумных. На один раз- узнать новости далеко живущих знакомых - еще да.Но иметь свои страницы с кучей фото могут только @олбо"бы.
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