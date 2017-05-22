"Гороскоп для Алексея Навального на март 2018 года"

На сайте Алексея Навального размещён текст под названием «Алексей Навальный имеет право участвовать в выборах».

https://2018.navalny.com/post/9/

Автор текста неизвестен.

Заканчивается текст таким абзацем:

«На данный момент какие-либо юридические препятствия для выдвижения Алексея Навального в президенты отсутствуют. Любые препятствия, которые могут возникнуть в дальнейшем (например, после вступления в силу решения Ленинского районного суда г. Кирова), прямо противоречат Конституции РФ, будут немедленно обжалованы и отменены в Конституционном суде и (или) ЕСПЧ. Алексей Навальный продолжит активную избирательную кампанию на выборах президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года».

Решение Ленинского районного суда г. Кирова вступило в силу 3 мая 2017 года. Из этого следует, что «препятствия, которое могут возникнуть в дальнейшем», уже возникли.

Каким же образом Алексей Навальный думает обойти эти «препятствия»? Читаем внимательно ещё раз: «Любые препятствия, которые могут возникнуть в дальнейшем …, будут немедленно обжалованы и отменены в Конституционном суде и (или) ЕСПЧ».

Во-первых, то, что «возникшие препятствия» будут «немедленно обжалованы», никто и не сомневается, однако само по себе обжалование, пусть даже и «немедленное», препятствий не устраняет.

Во-вторых, «любые препятствия, которые могут возникнуть в дальнейшем …, будут … ОТМЕНЕНЫ в Конституционном суде и (или) ЕСПЧ».

По знаку зодиака Алексей Навальный Близнец. Гороскоп для Близнецов на март 2018 года, думаю, должен быть таким: «Близнецам будет удача во всех их начинаниях и они успешно обойдут любые возникшие препятствия». Мне кажется, что Алесей Навальный верит в гороскопы, а ведь гороскопам верить не надо, ибо лгут эти самые гороскопы.

Ложь первая. Европейский суд по правам человека НЕ ОТМЕНЯЕТ решения национальных судов.

Ложь вторая. Конституционный Суд НЕ ОТМЕНЯЕТ решения государственных органов.

Таким образом, высказывание «Любые препятствия, которые могут возникнуть в дальнейшем (например, после вступления в силу решения Ленинского районного суда г. Кирова), …, будут немедленно обжалованы и ОТМЕНЕНЫ в Конституционном суде и (или) ЕСПЧ» является ложным.

Что же скрывает за собой это ложное высказывание? А скрывает оно вот какую действительность.

Первое. Алексей Навальный свято верит, что ЕСПЧ обязательно признАет его жертвой нарушения Конвенции о защите права человека и основных свобод. Допустим, признАет. Допустим, президиум Верховного суда отменит решение Ленинского районного суда г. Кирова и направит дело на новое рассмотрение. Допустим, что новый приговор будет оправдательным. Но почему Алексей Навальный так уверен, что оправдательный приговор вступит в законную силу ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ?

«Близнецам в марте 2018 года будет удача во всех их начинаниях. Любые приговоры по уголовным делам в отношении Близнецов будут оправдательными и они вступят в законную силу до 18 марта 2018 года».

Второе. Алексей Навальный свято верит, что Конституционный суд обязательно признает пункты 1 и 1.1 части 5.2. статьи 3 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» (запрет регистрировать кандидата с судимостью по тяжкой статье) противоречащим Конституции. Допустим, признАет. Допустим, Конституционный суд обяжет Центральную избирательную комиссию рассмотреть заявление Алексея Навального о регистрации кандидатом в президенты заново.

Но почему Алексей Навальный так уверен, что Центральная избирательная комиссия рассмотрит заявление Алексея Навального о его регистрации заново ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ?

«Близнецам в марте 2018 года будет удача во всех их начинаниях. Любые приговоры по уголовным делам в отношении Близнецов будут оправдательными и они вступят в законную силу до 18 марта 2018 года. Решения всех иных государственных органов будут пересмотрены в пользу Близнецов также до 18 марта 2018 года».

Третье. Отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидата обжалуется в Верховном суде. Однако в исследуемом тексте нет упоминания того, что «возникшее препятствие» будет обжаловано в Верховном суде.

«Близнецам в марте 2018 года будет удача во всех их начинаниях. Любые приговоры по уголовным делам в отношении Близнецов будут оправдательными и они вступят в законную силу до 18 марта 2018 года. Решения всех иных государственных органов будут пересмотрены в пользу Близнецов также до 18 марта 2018 года. Даже если Близнецы не планируют каких-либо действий, эти действия совершатся и без самих Близнецов до 18 марта 2018 года».

Блаженны верующие в гороскопы!

Не читают они скучные законы…

Часть 2 статьи 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: «Суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой акт не соответствует нормативному правовому акту, имеющему бОльшую юридическую силу, применяет нормы акта, имеющего наибольшую юридическую силу».

Казалось бы, всё хорошо – Конституция имеет наибольшую юридическую силу и должна применяться. Однако рано радоваться. Жалоба на отказ в регистрации кандидата в президенты будет рассматриваться не по Гражданскому процессуальному кодексу, а по Кодексу об административном судопроизводстве.

Часть 3 статьи 15 Кодекса об административном судопроизводстве Российской Федерации: «Если при разрешении административного дела суд придет к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом административном деле, Конституции Российской Федерации, он обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этого закона. В этом случае производство по административному делу приостанавливается».

Часть 4 статьи 39 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации»: «Решение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации. Жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти дней».

В течение пяти дней !

На рассмотрение жалобы Верховному суду законом дается пять дней. Верховный суд может, конечно, приостановить производство по делу, но не более чем на пять дней. За эти пять дней Конституционный суд должен получить запрос Верховного суда, рассмотреть его и провозгласить решение.

А теперь очень простой вопрос: успеет ли Конституционный суд вынести свое решение за 5 дней?

Абзац первый статьи 51 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»: «Уведомление о заседании Конституционного Суда Российской Федерации … направляется … участникам процесса не позднее чем за десять дней до начала заседания».

За десять дней !

Вот вам и ответ на очень простой вопрос: Конституционный суд никак не успеет рассмотреть запрос Верховного суда.

А теперь самый главный вопрос: а будет ли вообще Верховный суд обращаться с запросом в Конституционный суд?

Если будет, то у Алексея Навального есть шанс стать президентом.

А если не будет?