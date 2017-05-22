Кровожадный младенец

Крокодилы, как вид, не изменяясь, живут много миллионов лет. Если человечеству суждено существовать, хотя бы миллион, – сегодня оно находится в младенческом состоянии. И, как любой младенец, еще не научилось использовать свой мозг для собственной же безопасности. В парламентах рассуждают о том, насколько благотворны расходы на вооружение, без этих расходов, утверждают «интеллектуалы», экономика рухнет. И это действительно так,- рыночная экономика без производства оружия войдет в пике. Так что единственный способ прекратить гонку вооружений - отказ от рыночной экономики, отказ от капитализма. Но младенческий мозг человека мало разумного, восстает против такой аксиомы и горы оружия готовы к уничтожению его, как вида, а часть этого арсенала все время в действии. Мясорубка перемалывает неудачников, которым не удалось родиться в центре гуманизма, демократии, прав человека, создавшего и приводящего в действие это чудо цивилизации.

Чем же «интеллектуалы» объясняют невозможность и гибельность отказа от рынка, капитализма и конкуренции? В основном тем, что капитализм идеально соответствует природе человека, что конкуренция мобилизует его творческий потенциал и заставляет цивилизацию идти вперед. Это действительно было так в добрые старые времена, когда бесконечные войны подталкивали эту самую цивилизацию. Но к началу третьего тысячелетия положение коренным образом изменилось, и появилась реальная возможность обходиться без войн. Причина одна – появилась возможность накормить всех.

Сотни тысяч лет у человечества был дисбаланс – дефицит пищи и избыток потребителей этого дефицита. Сотни тысяч лет баланс поддерживался тем, что съедали самих потребителей, а потом, когда каннибализм вышел из моды, лишних едоков стали массово убивать в межплеменных, религиозных и просто феодальных сражениях. Капитализм придал этому процессу небывалый размах – в первой и второй мировых войнах были побиты все мировые рекорды по истреблению прямоходящих и вроде разумных. С простодушной точки зрения каннибалов это была огромная глупость – убивать просто так, а с точки зрения капитала, прекрасное средство против мировой депрессии.

Так или иначе, капитализм никуда не делся, депрессия неизбежна, неизбежны и войны, которые стали для обывателей богатых и не очень богатых стран чем-то вроде боя быков, или сражения гладиаторов, а для политиков прекрасным средством привлечь внимание электората. И если звезды шоубизнеса идут на скандал, с единственной целью остаться в центре внимания, то для политиков маленькая победоносная война давно уже универсальное средство поднять популярность. «Прогрессивное человечество» с пониманием встретило решение Трампа поправить свой имидж атакой Томагавков и взрывом матери всех бомб. Туды ее мать такую.

Но если предположить, что человек действительно разумен, можно спросить – почему ты, будучи сытым, продолжаешь убивать себе подобных? И тут остается изумляться нелепости ответов хоть религиозных экстремистов, хоть «демократических» интеллектуалов. Такова воля аллаха, которому не так молятся сунниты, шииты или совсем не молятся поганые христиане – говорят экстремисты. Западные «цивилизаторы», много веков спасавшие грешные души туземцев, убивая их самих, переключились на спасение демократии и прав человека, продолжая убивать неблагодарных туземцев.

И верх цинизма – запретив убивать по приговору суда, западная цивилизация разрешает и даже заставляет массово убивать без суда, следствия и прочей юридической казуистики, по решению политиков богатых стран. Безнаказанное убийство миллионов людей приравнивается к мелкой шалости. Мы с Бушем ошиблись, убив миллион иракцев,- говорит Блеер. И никакого Нюрнберга ни тому, ни другому. Как может современный человек считать свою породу разумной, если он соглашается с таким порядком. Как можно считать разумными защитников капитализма, рынка и конкуренции, если они заставляют сытое животное, назвавшее себя человеком разумным, убивать, убивать, убивать. Убивать не для того, чтобы съесть убитого, не для того, чтобы отнять еду и насытиться, не для того, чтобы защитить свою жизнь, а для того, чтобы богатый шелопай, не сделавший ничего полезного в своей жизни, мог прокатиться на престижном авто, чтобы обыватель страны агрессора мог отправиться в отпуск к теплым морям, не разорившись на покупке бензина, чтобы он вновь выбрал политика, приказавшего убивать.

И на вопрос, – каким должно быть общественное устройство в будущем? – есть только один ответ: таким устройством, при котором люди перестанут убивать друг друга. Поскольку капитализм без массовых убийств существовать не может, его придется утилизировать. Остается социализм, а если не лицемерить, то полноценный коммунизм, для которого уже есть все научно-техническое обеспечение. Но и тут есть вопросы. Например, как будет обстоять дело с демократией, плюрализмом, правами человека и свободой совести? Ответ один – все, что не позволяет прекратить убийства будет устранено.

Главное право человека при капитализме – право иметь частную собственность в любом объеме. Без этого права рыночное производство неполноценно, поэтому его и стерегут, как иглу Кащея Бессмертного. Все остальные права всего лишь на подтанцовке у основного права. И любое право, мешающее избавиться от убийства одного человека другим, будет отменено без колебаний.

Премудрый Вассерман, убедительнее всех других доказывающий неизбежность социализма, не хотел бы чтобы будущее человека было казармой. А зря – в казарме он не смог бы нанести столько вреда своему здоровью, переедая. Из всех прав человека останутся только те, которые не вредят ему самому и его окружению. А обязанностей прибавится. В первую очередь, каждый обязан будет препятствовать любому насилию, включая убийство. А будет это санаторием или казармой будущее решит само.

Главная ошибка футурологов, рисующих будущее, как и у генералов, готовящихся к прошлым войнам, они представляют будущее человека, обремененного сегодняшними предрассудками, зомбированного сегодняшней пропагандой. Так многие озабочены справедливым или несправедливым способом дележки материальных благ. А ведь слово дележка из лексикона исчезнет вообще. Как в хорошей семье, где младенец получает свою манную кашу, а отец – свой бифштекс. Сегодня слово гурман звучит гордо. Это слово забудут, как ресторан, пирушка, реклама наркотиков. И показывать на экранах мордобой будет запрещено, как сегодня запрещено показывать порнографию.

Чтобы представить себе правдивое будущее нужно заглянуть вперед не на десять лет, а на одну или две сотни лет вперед. И не допустить, чтобы Моисей водил человечество по радиоактивной пустыне ни одного дня.

Сегодня Трамп продал саудовскому королевству оружия на сто десять миллиардов долларов. Кого будут убивать религиозные экстремисты с помощью такого оружия Америку не интересует. Бизнес, один только бизнес. И пока человечество не удалит это слово из своего лексикона,человек не разучится убивать.