Реновация - это как вера. Ибо нелепо

Порядка 500 тысяч человек смогут переехать в новое жилье в Москве, помимо участников программы реновации пятиэтажного жилищного фонда, сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина: «Очевидно, что по окончании программы будет построено жилье, в которое переедет около полумиллиона человек. Это дополнительное жилье», - заявил Собянин в интервью программе «Воскресное время» на Первом канале.

По его словам, оценки экспертов относительно притока новых жителей в столицу в связи со строительством дополнительного жилья завышены. Собянин считает, что появившееся на рынке новое жилье будет востребовано именно москвичами.

Даже интересно, где возьмутся эти дополнительные полмиллиона москвичей? В столице уже много-много лет отрицательная рождаемость, а если в реды годы и есть небольшой прирост, то 1-1,5 человека на тысячу. То есть полумиллиону новых москвичей взяться неоткуда, если только не приехать откуда. Но там, откуда приезжают, денег нет давно-давно...

Впрочем, программа реновации - это по идее хорошая штука. "Хрущевки" ведь строились как временное жилье, сроки их давно вышли. А люди живут в них по полвека. И много таких - 1,6 миллиона насчитали в одной Москве. Неплохо Путину придумали под выборы - перещеголять и Хрущева, и Брежнева, и Горбачева вместе взятых. И людям тоже неплохо. Вроде бы...

Вот только есть такая проблемка - подавляющее большинство наших граждан если что и получили в жизни от государства за время перестройки-перестрелки и вставания с колен, то как раз право собственности на свою халупу. Уж какая есть, но своя.

Вы понимаете, что такое для человека к концу жизни риск потерять крышу над головой?

То есть чтобы вот так взять и поменять жилье - это надо полностью доверять государству. Вообще государству и персонально - Путину, Собянину... А много у нас оснований доверять этим гражданам?

Вот опрос наш, последний - уже много нароа проголосовало.

Если бы завтра были выборы мэра Москвы, за кого бы вы проголосовали?: За Собянина (20) За того, на кого укажет Путин (48) За другого (292) Против всех (270) Не пошел бы на выборы (309)

Вот вам доверие к Собянину - 2 процента. И Путин не намного ушел вперед - меньше 5 процентов. А остальные 93 процента - не доверяют в разной степени.

А с чего доверять-то?

Мы ж помним обещания Путина - 17 лет правит, а многое сбылось? Про Собянина и не говорим - тут одного грабежа с платными парковками хватило, чтоб разобраться, что за фрукт. Ведь помним и про обещанный референдум по парковкам, и как этот референдум не состоялся.

Ну и как доверять?

А теперь эта реновация для предстоящих выборов Путина стала как камень на шее. Уже и не откажешься, и никому ничего не докажешь. Времени мало, да люди ведь и боятся, что до выборов еще будет как-то так-сяк, а после начнется полный беспредел.

Сейчас, конечно, был бы очень кстати референдум, но власти этой конституционной формы народовластия боятся почему-то очень сильно. А желавших провести референдум об ответственности власти - так и судят, а пока они уже по полтора года в тюрьме. Добавляет ли это доверия к власти?

Тем более, что с прошлого года все сведения о собственности существуют только в электронном виде - нажал delete и нету собственности. Простор для злоупотреблений колоссальный. Ну и для подозрений, само собой.

А тут еще и демографические открытия Собянина - оказывается, полмиллиона москвичей ждут, пока их в новое жилье расселят. Это вдобавок к 1,6 миллиона, что по реновации. Это что, каждый пятый москвич остро нуждается в жилье? Есть сомнения...

Тут как-то надо было бы властям вступить в контакт с гражданами, как-то доказать, что обмана не будет. Не сказать, не пообещать - доказать!

Но пока что, поняв, что подложили президенту большую свинью, чины городского руководства организуют митинги "за реновацию", с почасовой оплатой. Люди видят - и доверия к властям этот наивный мухлеж не прибавляет. А оторвать рыло от корыта, пораскинуть оплывшими от жира мозгами - это никак...

Да и слава богу. Лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца.