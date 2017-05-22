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Московский листок

Барнаул может стать Путинбургом

Опубликовано 22.05.2017 в разделе комментариев 1

деградация путин прогресс
Барнаул может стать Путинбургом

Кандидат в муниципальные депутаты Барнаула Марина Чаузова предложила переименовать город в Путинград. Свою идею она объяснила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Если мы переименуем наш город в честь лидера, по моему мнению, абсолютного лидера не только России, но и всего мира, то Барнаул станет с колен и развитие будет всесторонним: и коммунальное хозяйство, и люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным», — считает политик. По ее словам, доказательством того, что смена названия положительно влияет на жизнь города, можно считать Санкт-Петербург и Екатеринбург».

Мне это напоминает старый анекжот про экстресенса, которого вызвали осмотреть новый самолет, у которого все время отваливались крылья.

- Где отваливаются, в каком месте?

- Вот тут и тут...

- Сверлите в этих местах дырки!

- Зачем? Ведь и так в этих местах отваливаются...

- А я заметил, что туалетная бумага никогда в тех местах, где дырочки, не отрывается!

Вот примерно такая логика "по аналогии".

Но я не про содержательную часть вопроса, я про распространение в стране магического типа сознания. Уже и в руководящих органах. Чего, например, стоят многолетние приступы у Жириновского снести мавзолей Ленина - мол, ничего делать не надо, работать не надо. Снести - и все самой собой наладится и устроится наилучшим образом.

Переименовать Барнаул в Рио-де-Жанейро, и немедленно в сибирских краях заколосятся бананы с ананасами. Но лучше в Путинбург, конечно. Потому что Путин - сильный лидер, и его сила таким образом перейдет к захолустному городу.

Про то, что Петербург, вообще-то, при жизни императора назывался Северной Пальмирой, а Петербургом был назван вовсе не в честь человека, а в честь его святого - это неважно. Главное - это магия имен, чисел, символов.

Та же магия лежит и в основе появлению всевозможных реликвий, символов, мощей и святых мест - к христианству не имеет никакого отношения, в каком-то смысле даже ему противоположно. Ведь человек, который прислоняется к "святым мощам", просит себе какого-нибудь исцеления или удачи в делах. Даже не у бога просит, и даже не у святого - у неодушевленного предмета, который он наделяет трансцендентной силой.

В Россию привезут мощи "деда Мороза" прямо из средневековья

Чем это отличается от молений троглоита, который просит у большого камня или векового дерева помощи в охоте на мамонта?

В нашем случае - целый кандидат в депутаты строит свои отношения с избирателями на то, что те тоже разделяют его магические воззрения. То есть на массовость этих верований. 

Власть уже в открытую, будучи не в силах улучшить ситуацию в стране рациональными мерами, обращается к самым темным уголкам массового сознания. Следующий этап - это уже съесть кого-нибудь успешного, чтобы таким образом перенять его силу и удачу. Я уже начинаю понимать, почему наши олигархи предпочитают жить в Лондоне - ведь и правда сожрут соотечественники!

Но президент, премьер, депутаты и прочие представители власти дистанционно управлять страной не могут. Оценим степень риска, которому они подвергают себя...

А что, логика аутентичная. Переименуем мы, например, город Барнаул с город Путинбург. А жизнь все равно останется хреновая - гнилые трубы не починятся от перемены имен, дороги не улучшатся, да и люди как были нищими барнаульцами, так и останутся такими же нищими пунинбуржцами. Что дальше? А дальше - следует "наказать" носителя тотема за то, что плохо колдовал, не принес удачу. Сам, понимаешь, сытый да круглый, а удачи нет! Логика племени троглодитов очевидна - сожрать негодного, без соли и без лука.

Мне просто страшно за нашего Владимира Владимировича...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ее написал 22.05.2017 11:36
Анатолий все еще проще проститутка лизнуло зад перзиденту! а ну как понравится и примет в кодлу? видать марина на местном уровне сосет и лижет успешно хочет по выше забраться!
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