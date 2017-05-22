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Московский листок

СМИ: в Чечне убили бойца Росгвардии из-за подозрений в гомосексуализме

Опубликовано 22.05.2017 в разделе комментариев 3

СМИ: в Чечне убили бойца Росгвардии из-за подозрений в гомосексуализме

В Чечне из-за подозрений в гомосексуальной ориентации убили трех человек в том числе сотрудника Росгвардии, утверждает "Новая газета" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, жертвами преследований стали не только чеченцы, но и русские. Один из погибших - житель Ижевска был задержан в начале марта и помещен в одну из «секретных тюрем», но вскоре отпущен. Впоследствии этого человека убили за пределами республики. Издание отмечает, что расправа над людьми произошла уже тогда, когда в республике полным ходом шла следственная проверка, которая вызвала " большую панику". "Несмотря на обещание главы республики Рамзана Кадырова содействовать проверке, на самом деле имеет место откровенный саботаж со стороны чеченских силовиков", - пишет газета. Так, полицейские "отказывались от участия в следственных действиях, игнорировали повестки и являлись к следователю только после угрозы привода". Издание также отмечает, что в Чечне началось давление на родственников геев, которые бежали из республики.

"Установлено несколько случаев, когда к родственникам приходили сотрудники чеченской полиции с готовым бланком заявления следующего содержания: "Мой сын/брат (ФИО) уехал из республики на заработки в Москву в конце февраля. Претензий к чеченской полиции не имеет". Родственники были вынуждены не только подписывать эти заявления, но и контактировать с жертвами, убеждая их "закрыть вопрос", то есть не обращаться с заявлениями в Следственный комитет", – пишет издание.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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чОбанову Муфлон Архарычу
ДОКТОРЪ жЫдоведоФФ ДальССкий..*!!! написал 22.05.2017 12:42
блеатЬ!
Архарыч, сутками напролЁт у тебя статьи о гомосекелях.
Даже в топике висят.
Ориентир сменил?
А как же твоя астрозалогиня?
Или ты с ней, как макрон со старушкой, а для утех у тебя мОтя ДроЧер имается.
А!
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Кто нибудь держал злую сторожевую собаку на цепи?
Саид написал 22.05.2017 12:21
Нет сомнений, подобной практики у ваших властителей не было. Городские жители, курице головы не отрежут. Зато бабакуловых напустят миллионы. Курицу - страшно резать, а руских детишек - нет.
Виден механистический подход к людям, всегда присущий камунистам.
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(без названия)
Лис написал 22.05.2017 12:11
Чечня все больше становится аномальной зоной где не действуют никакие федеральные законы.Распад клерикальной помойки неизбежен.
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