СМИ: в Чечне убили бойца Росгвардии из-за подозрений в гомосексуализме

В Чечне из-за подозрений в гомосексуальной ориентации убили трех человек в том числе сотрудника Росгвардии, утверждает "Новая газета" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, жертвами преследований стали не только чеченцы, но и русские. Один из погибших - житель Ижевска был задержан в начале марта и помещен в одну из «секретных тюрем», но вскоре отпущен. Впоследствии этого человека убили за пределами республики. Издание отмечает, что расправа над людьми произошла уже тогда, когда в республике полным ходом шла следственная проверка, которая вызвала " большую панику". "Несмотря на обещание главы республики Рамзана Кадырова содействовать проверке, на самом деле имеет место откровенный саботаж со стороны чеченских силовиков", - пишет газета. Так, полицейские "отказывались от участия в следственных действиях, игнорировали повестки и являлись к следователю только после угрозы привода". Издание также отмечает, что в Чечне началось давление на родственников геев, которые бежали из республики.

"Установлено несколько случаев, когда к родственникам приходили сотрудники чеченской полиции с готовым бланком заявления следующего содержания: "Мой сын/брат (ФИО) уехал из республики на заработки в Москву в конце февраля. Претензий к чеченской полиции не имеет". Родственники были вынуждены не только подписывать эти заявления, но и контактировать с жертвами, убеждая их "закрыть вопрос", то есть не обращаться с заявлениями в Следственный комитет", – пишет издание.