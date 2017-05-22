Генпрокуратура не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщает Интерфакс со ссылкой на письмо ведомства в адрес центра "Трансперенси Интернешнл – Р".

"Нарушений запрета на участие названного должностного лица в деятельности хозяйствующих субъектов не установлено, поскольку доли в уставных капиталах общества переданы в доверительное управление в установленном законом порядке", - говорится в письме.

Генпрокуратура также установила, что ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий из Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозпроизводителей.

"В этой связи решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в Российскую Федерацию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозпроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации", - говорится в письме надзорного органа.

Обращение в Генпрокуратуру "Трансперенси Интернешнл — Р" направила в феврале 2017 года. В организации утверждали, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт владеет несколькими активами в сфере, которую регулирует его ведомство. По словам замдиректора правозащитной организации Ильи Шуманова, чиновник является владельцем значительной долей акций нескольких компаний: ООО УК «Агроменеджмент» (88,15%), калужских ООО «ДомСтрой» (75%), «Стандарт плюс» (75%) и охотничьего хозяйства «Озерное» (76%). Кроме того, в мае 2016 года в совет директоров «Агроплемсоюза» вошла дочь Данкверта Юлия. В том же месяце акционеры хозяйства заключили две крупные сделки с компаниями, принадлежащими Сергею Данкверту. Одним из акционеров «Агроплемсоюза» более десяти лет является ООО «Агробизнес», 50% акций которой принадлежат жене Данкверта Инне. Второй совладелец «Агробизнеса» — жена экс-министра сельского хозяйства Татьяна Гордеева.

«Данкверт владеет компаниями, которые работают в сфере, которую он регулирует как федеральный чиновник. Это автоматически создает ситуацию конфликта интересов. При этом возможность урегулирования конфликта интересов у Данкверта была: ему стоило отказаться от бизнес-активов, связанных с регулируемой им отраслью, однако это сделано не было», - заявил Шуманов.

Обсуждение вопроса о возможном конфликте интересов Данкверта активизировалось после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости возбудить против главы Россельхознадзора уголовное дело "за нанесение ущерба государству". Он мотивировал это якобы личной заинтересованностью руководителя Россельхознадзора в ограничении поставок белорусской продукции.