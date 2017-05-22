Генпрокуратура не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщает Интерфакс со ссылкой на письмо ведомства в адрес центра "Трансперенси Интернешнл – Р".
"Нарушений запрета на участие названного должностного лица в деятельности хозяйствующих субъектов не установлено, поскольку доли в уставных капиталах общества переданы в доверительное управление в установленном законом порядке", - говорится в письме.
Генпрокуратура также установила, что ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий из Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозпроизводителей.
"В этой связи решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в Российскую Федерацию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозпроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации", - говорится в письме надзорного органа.
Обращение в Генпрокуратуру "Трансперенси Интернешнл — Р" направила в феврале 2017 года. В организации утверждали, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт владеет несколькими активами в сфере, которую регулирует его ведомство. По словам замдиректора правозащитной организации Ильи Шуманова, чиновник является владельцем значительной долей акций нескольких компаний: ООО УК «Агроменеджмент» (88,15%), калужских ООО «ДомСтрой» (75%), «Стандарт плюс» (75%) и охотничьего хозяйства «Озерное» (76%). Кроме того, в мае 2016 года в совет директоров «Агроплемсоюза» вошла дочь Данкверта Юлия. В том же месяце акционеры хозяйства заключили две крупные сделки с компаниями, принадлежащими Сергею Данкверту. Одним из акционеров «Агроплемсоюза» более десяти лет является ООО «Агробизнес», 50% акций которой принадлежат жене Данкверта Инне. Второй совладелец «Агробизнеса» — жена экс-министра сельского хозяйства Татьяна Гордеева.
«Данкверт владеет компаниями, которые работают в сфере, которую он регулирует как федеральный чиновник. Это автоматически создает ситуацию конфликта интересов. При этом возможность урегулирования конфликта интересов у Данкверта была: ему стоило отказаться от бизнес-активов, связанных с регулируемой им отраслью, однако это сделано не было», - заявил Шуманов.
Обсуждение вопроса о возможном конфликте интересов Данкверта активизировалось после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости возбудить против главы Россельхознадзора уголовное дело "за нанесение ущерба государству". Он мотивировал это якобы личной заинтересованностью руководителя Россельхознадзора в ограничении поставок белорусской продукции.
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Саид написал 22.05.2017 13:03
Но единый знаменатель - это глупый челавек, дурак.
Потому, что жирный, откормленый враг отрезав головы детям, отрежет и ему, но соседи не помогут уже ему, не захотят.
Это уже тенденция. Украина, где не обижен не один человек, потому, что он русский, получила войну. Бацька Лука, сделавший для русских больше всехпутиных, получил долги и экономические войны. Может, вас душит жаба, что из Беларуси охреневших зверьков отправили восвояси за 2 недели? Как когда-то товарищ Сталин, досыта накормивший предателей чечевицей? А русских геев, даже тех пидарасов, кто стал служить путину-кадырову, убивают безнаказанно!
Да. И Навальному с Мальцевым чистить-неперечистить авгиевы канюшни вовыной коМанды.