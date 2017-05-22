Россия потеряла 10 млн тонн зерна из-за нехватки комбайнов

В 2016 году Россия потеряла 10 млн т зерна из-за нехватки зерноуборочных комбайнов, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев в Совете Федерации.
«Нужно отметить, что в прошлом году, хотя мы и получили 120 млн т – рекордный урожай, валовой сбор за последние годы, – но потеряли, по нашим подсчетам, в пределах 10 млн т зерна. Они были потеряны в результате того, что не хватало зерноуборочных комбайнов», – цитирует ТАСС Чекмарева.
По его словам, в текущем году Минсельхоз прогнозирует сбор зерна порядка 110 млн т, из них 63,7 млн т пшеницы. Чекмарев отметил, что Россия располагает мощностями по хранению 115 млн т зерна и переработке 25 млн т маслосемян.
В 2016 г., по данным Росстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,67 млн т. Урожай пшеницы в прошлом году составил 73,29 млн т. В 2015 г. Россия собрала 104,8 млн т зерна. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 г. (108,1 млн т).
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Саид написал 22.05.2017 13:45
То что вы творите, это как нанять бригаду на ремонт квартиры, а махмуды лезут в холодильник, загадили рукомойник, лапают жену и насилуют детей...
Разве не нормально, принимать сезонных гастеров, и на те работы, которые нужны??? На границе мухтар или махмуд, мага, получает направление, укол химической кастрации на срок пребывания (чтобы не отвлекался на "кароши кизляр") - работать ведь приехал, а не преступность разводить, и работай себе, зарабатывай, добро пожаловать!
Ведь, если например, в ингуше безработица, то почему не направить гастеров-ингушей на сезонные работы в целинные степи? То же и узбеков касается, и всех мигрантов. По справедливости. И тогда никаких потерь зерна не будет! Экономика, она трезвую голову любит.