Пытки как метод работы полицаев давно дорогих россиян не пугают

Большинство россиян (до 73%) считают допустимым в некоторых случаях насилие со стороны правоохранительных органов, узнали социологи. Так, большая часть респондентов высказалась за пытки маньяка, похитившего и спрятавшего детей, а также за избиение полицейскими грабителя, отобравшего у пенсионера сумку и скрывшегося.

Это следует из данных социологического исследования, проведенного фондом "Общественный вердикт" и социологами Методической лаборатории (объединение исследователей под руководством старшего научного сотрудника Института социологии РАН Дмитрия Рогозина), сообщает РБК. В рамках опроса респондентам предлагались примеры конкретных ситуаций, в которых они могли поставить себя на место полицейского, тюремщика или медика психиатрической больницы и определить, насколько допустимо или необходимо применение насилия в описанных случаях.

Все кейсы для исследования были взяты из правозащитной практики "Общественного вердикта". Как пояснила РБК социолог фонда Асмик Новикова, это реальные случаи жестокого обращения, по большинству из которых идет или шло официальное разбирательство, а по некоторым суд уже вынес решение.

По мнению 41% опрошенных, в целом силовики имеют право "идти на незначительные нарушения закона для раскрытия общественно значимых преступлений". С этим утверждением не согласились 50,3% россиян. Пострадавшими от насилия сотрудников правоохранительных органов себя назвали 12,3% респондентов; 28,6% участников опроса заявили, что им известно о таких случаях с их родными и знакомыми; 21,8% опрошенных были свидетелями побоев, которые наносили другим людям стражи правопорядка и медики.

Большинство - за пытки маньяка-похитителя детей и привлечение пациентов психбольницы к "нейтрализации" буйного больного

Кроме того, 63,4% россиян назвали допустимыми пытки маньяка, похитившего детей и отказывающегося сообщать, где находятся еще живые пропавшие. Против насилия в этой ситуации выступили 29,6% респондентов.

Среди участников опроса 51,7% оправдывают поведение полицейских, на глазах у которых грабитель вырвал сумку из рук пенсионера и убежал, после чего стражи правопорядка догнали преступника и нанесли ему несколько ударов. Недопустимым поведение сотрудников правоохранительных органов сочли 44% респондентов.

73,2% опрошенных посчитали разумным поведение медиков психбольницы, решивших в отсутствие санитаров привлечь других пациентов к "нейтрализации" буйного больного, которому нужно было срочно сделать укол. Не согласились с действиями медперсонала 22,4% респондентов.

38,1% участников опроса поддержали полицейских, пытавших единственного задержанного по делу о массовом убийстве, - преступник не хотел раскрывать имена своих сообщников и брал всю вину на себя во избежание более тяжкого наказания за преступление в составе группы. Однако 51,1% сочли, что пытки в отношении задержанного недопустимы.

20,3% опрошенных оправдывают полицейских, избивших предполагаемого хулигана, который пытался сообщить о своем задержании родственникам, в то время как стражи порядка опасались, что это помешает расследованию. Еще 20,6% респондентов считают нормальным избиение заключенного, отказывавшегося выходить на работу. 6,7% поддерживают сотрудников полиции, которые выбивали явку с повинной из студента, задержанного за ограбление магазина.

Социологическое исследование состояло из общероссийского телефонного опроса, в котором приняли участие 786 респондентов, и опроса в интернете, проведенного с применением таргетирования в соцсетях и через сайты СМИ. Опрос по телефону использовался для калибровки и уточнения данных интернет-опроса: доли групп респондентов по полу, возрасту и другим показателям в них приведены в соответствие.

Особенность исследования заключалась в том, что опрошенные не абстрактно рассуждали о пытках, а давали ответы по конкретным примерам, оказываясь перед непростым выбором. "Абстрактно любой человек скажет: пытки - это плохо. Это всегда будут отвлеченные и в общем-то пустые рассуждения. А подход через дилеммы позволяет показать, что такое пытки на практике, - пояснила Новикова. - Есть статьи российского законодательства, запрещающие пытки; есть международное право. Но искоренить пытки не удается. Потому что легко рассуждать абстрактно и очень сложно принимать решения в контексте конкретных обстоятельств".

Данные интернет-опроса пока еще обрабатываются. Но уже сейчас можно сказать, что опрошенные в Сети "значительно чаще отказываются от пыток", рассказал РБК старший научный сотрудник Института социологии РАН Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, с отношением участников опроса к пыткам коррелировали только уровень образования и наличие собственного опыта столкновения с насилием. Возраст, пол и материальное положение здесь, как выяснилось, не имеют значения, отметил эксперт.

В 2014 году "Общественный вердикт" совместно с "Левада-Центром" уже проводил опрос об отношении россиян к пыткам. Тогда 59% респондентов определенно высказались против пыток, еще 22% были склонны к тому, чтобы поддержать их запрет. Поддерживали практику пыток 11% опрошенных. При этом в исследовании трехгодичной давности были лишь общие, абстрактные вопросы.

За пытки сажают и полицаев

Отметим, что если общество почти уже готово к введению в работу тех самых жандармских колодок и плёток, имевших инвентарные номера и числившихся официальным имуществом "околотков", что экспонировались до недавнего времени в Музее Революции (пока с него не скололи название и не перелопатили экспозицию под командованием членки "Единой России", ставшей там директрисой по назначению едва ли не лично Путина) - то вот Фемида российская пока ещё осуждает за пытки. Хотя, и она "подвинется" при таких настроениях, и не только маньяков, а и "крамольников" будут пытать, как при благословенных царях пытали... Но пока нам, крамольникам, наследникам большевиков - ещё есть, чему порадоваться.

Тейковский районный суд Ивановской области приговорил в марте 2017-го на сроки от 3 до пяти лет четырех полицейских, которые при помощи пыток выбивали из задержанных признательные показания, сообщает сайт областной прокуратуры.

На скамье подсудимых оказались начальник полиции МО МВД России «Тейковский» Константин Курников, начальник уголовного розыска Александр Мельников, замначальника отдела по раскрытию краж и угонов автотранспорта УМВД России по Ивановской области Алексей Журавлев и оперуполномоченным уголовного розыска Павел Машухин. Все четверо признаны виновными по статье 286 УК РФ в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

По данным следствия, в мае 2015 года стражи порядка "применили физическое и психологическое насилие в отношении двух лиц, проверяемых на причастность к мошенничеству в сфере автострахования". Они незаконно доставили подозреваемых в отдел полиции, где избивали в одном из служебных кабинетов. Не получив признательных показаний, подсудимые вывезли одного из потерпевших в лесной массив, предварительно надев на него наручники, где продолжили пытки – надевали полиэтиленовый пакет на голову, заливали через нос минеральную воду, вызывая обморочное состояние. Все эти действия продолжались, пока потерпевший не сознался в совершении преступления.

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