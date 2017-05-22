Россия и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений

Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Как передает Интерфакс, подписи под документом поставили вице-премьер России Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

Отмечается, что на церемонии в Стамбуле присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Напомним, в ходе переговоров в Сочи в начале мая президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов.

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин отметил, что запрет на ввоз в РФ турецких томатов будет отменен после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка.

"Мы договорились, что мы все эти ограничения снимаем, но мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано с производством тех самых томатов, о которых вы сказали. Наши сельхозпризводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", - заявил Путин.