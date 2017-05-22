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Московский листок

Полуторакилометровый ядерный электорат Путина выстроился к мощам "дедушки Мороза"

Опубликовано 22.05.2017 в разделе комментариев 2

москва реакция рпц позор социальныйрегресс монархизм
Полуторакилометровый ядерный электорат Путина выстроился к мощам "дедушки Мороза"

В очереди к мощам святителя Николая Чудотворца, привезенным в храм Христа Спасителя из Италии, стоят несколько тысяч человек; очередь, по данным на 10:30 22 мая, растянулась на полтора километра - к храму от Крымского моста по Пречистенской набережной, передает ТАСС. 

Чтобы быть ближе к началу очереди, верующие приезжали заранее. "Я приехала сюда в восемь утра и стою уже больше двух часов. Настроение отличное, усталости не чувствую", - рассказала одна из женщин, попросившая не называть ее имени. Паломники приезжают со всей России - некоторые для этого специально взяли отпуск. 

В первый день, 22 мая, мощи открыли для поклонения на час раньше запланированного - с 13:00, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священника Александра Волкова. 

"Открылся доступ паломников в храм. Ранее планировалось, что доступ откроется в 14:00 по московскому времени, но храм был подготовлен раньше для приема паломников. В очереди дежурят священники и волонтеры. В храме духовенством Москвы совершаются молебны святителю Николаю", - сказал он.

Верующие проходят к святыне двумя потоками: по обеим сторонам от ковчега, изготовленного из благородных металлов и покрытого защищенным стеклом. Вес ковчега - около 45 килограммов. В руках у паломников бумажные иконки с изображением Николая Угодника, которые раздают волонтеры. Многие верующие пришли с детьми, в том числе грудными. Эксперты прогнозируют, что общее число людей, поклонившихся мощам в России, может составить несколько миллионов человек. 

Уникальность принесения мощей в Россию заключается в том, что православные верующие фактически окажутся ближе к ним, нежели католики. В итальянском храме мощи святого почти тысячу лет хранятся под спудом - мраморной плитой весом более 30 тонн.

- Воздержусь тут от самоцитирования, - сдерживается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ибо в последней книге именно относительно этих рво.. прво... ...славных масс у меня имеется метафора к финалу, но вот сравнение, там фигурирующее продублирую: в 1980-м, летом я видел и прекрасно помню движение другое и в другую сторону, по Остоженке (тогда - Метростроевской) от Кремля марафонец нёс олимпийский огонь, денёк хоть был и дождливый местами, но торжественности момента не снижала ни погода, ни то, что я тогда не имел представления откуда и куда побегут... а вот теперь - не ошибёшься, двигаются там же, но строго в обратную сторону и обратным физическим манером, ползком да смердя, ища избавления приложением к саркофагу, большего позора на моём веку, только на моём и представить было невозможно, но, видимо, нас ожидают "чудеса" и помощнее (и эти люди ведь в своё время ругали советские очереди! и благословляли "свержение безбожной власти" - но такие очереди это явно "совсем иное"), а в США можно только вот на этих, от невзгод социального происхождения ищущих божественного исцеления, посмотреть и посмеяться: "и вот этот народ-пластун ещё в 1980-х своими плакатиками, боеголовками, пропагандой-культурой и наукой бросал вызов нашей Системе и штурмовал космос для мирного его заселения себеподобными коммунистами?!... 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
НэТ написал 22.05.2017 16:04
"Предоставь мертвецам хоронить своих мертвецов".
Увы, кровососы и трупоеды пошли еще дальше - они выкапывают мертвецов и демонстрируют как "чудо", не забывая обслюнявить.
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(без названия)
Лис написал 22.05.2017 16:02
"Я вам не скажу за всю Одессу" но!!! пациенты ПНД бывшими не бывают.Местячковые шабаши так называемых "верующих"-это зрелище не для слабонервных.Поклонение зомбакам,"ритуальный" геноцид ни в чем неповинных животвых...-эти "граждане" так и остались стадом в своих пещерах.А для всех остальных нормальных людей в той же Москве есть более 500 музеев,выставочных комплексов и галерей.
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