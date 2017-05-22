Рамзан за кризисный прошлый год удвоил доходы, а дети-миллионеры его - увеличили аж в 50 раз

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2016 году заработал около 11,5 млн рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на декларацию о доходах, расходах и имуществе Кадырова.
Согласно документу, глава Чечни также владеет участком площадью свыше 3,6 тыс. квадратных метров и жилым домом площадью 2,3 тысячи квадратных метров.
Кроме того, у Кадырова, его жены и детей в совместном пользовании находится дом площадью 300 квадратных метров.
Агентство отмечает, что по итогам 2015 года Кадыров заработал более 5 млн рублей.
Двое несовершеннолетних детей Кадырова (их имена в декларации не указаны) в 2016 году заработали почти столько же, сколько отец — 9,952 миллиона рублей и 9,955 миллиона рублей. В прошлом году двое детей главы Чечни заработали чуть более 200 тысяч рублей каждый.
Согласно декларации, транспортных средств у Кадырова в собственности нет.
От редакции: Крайне интересно было бы узнать, а какие это доходы, каково их происхождение у несовершеннолетних детей Рамзана? Неужели в Чечне эксплуатируется труд несовершеннолетних? Или это всё же доход от акций, которыми несовершеннолетним тоже владеть запрещено? Тут какой-то сбой в Системе наблюдается - и пора эту, путинскую Систему как-то легализовать. Ну, что народ-то дурить - какие-то неработающие детишки Рамзана "зарабатывают" миллионы, а даже взрослые вынужденные россияне работая ежедневно зарабатывают на своих несовершеннолетних детей в лучшем случае тысяч 10 рубликов на душу?!
Пора, пора уже объявлять в РФ монархию состоявшейся, а всех неофеодальных наместников и вельмож переводить в ранг неприкосновенных и информационно недосягаемых - скажем, стал бы Меньшиков или граф Орлов отчитываться перед своими крепостными о доходах своих? Нет, конечно же, не господское это дело, и пора от пережитков этих демократии переходить уже к бытию более честному. Вот просто потому что папа в Чечне восседает наместником Путина - поэтому и детишки миллионеры. И так будет во веки веков! Ибо вам тут не "совок", не социализм, а неофеодализм!
Д.Ч.
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Д.Ч. написал 22.05.2017 17:37
НэТ написал 22.05.2017 17:34