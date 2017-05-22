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Московский листок

Экс-главу ФСИН Реймера попросили приговорить к 9 годам колонии

Опубликовано 22.05.2017 в разделе комментариев 0

Экс-главу ФСИН Реймера попросили приговорить к 9 годам колонии

Прокуратура в среду в Замоскворецком суде Москвы потребовала приговорить экс-директора ФСИН Александра Реймера к девяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей по делу о мошенничестве почти на 3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов.

"Исследовав собранные в ходе предварительного и судебного разбирательства доказательства, гособвинение полагает, что инкриминируемые преступления были совершены", - цитирует ТАСС гособвинителя.

По словам прокурора, Реймер, его экс-заместитель Николай Криволапов, а также экс-директор подведомственного ФСИН ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" Виктор Определенов в корыстных целях умышленно совершили мошенничество при закупке электронных браслетов. Как считает государственное обвинение, этот факт подтверждают как показания свидетелей, так и другие доказательства по делу.

В то же время прокуратура сняла с бывшего чиновника одно из обвинений – в злоупотреблении полномочиями: "Статью о злоупотреблении полномочиями считаю излишне вмененной, прошу суд оставить только статью о мошенничестве".

Для других фигурантов дела - Николая Криволапова Виктора Определенова прокурор попросила шесть и семь лет соответственно.

По данным следствия, фигуранты дела в 2010-2012 гг. похитили почти 3 млрд руб., выделенных на закупку ФСИН электронных браслетов. При цене в 19 тыс. руб. стационарное контрольное устройство закупалось за 108 тыс. руб., мобильное устройство приобреталось за 128 тыс. руб.

 

 



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