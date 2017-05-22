"Дело о референдуме" всё же заставило силовигархию предоставить народу "свободный микрофон"

Местные референдумы по «неполитическим вопросам» могут стать перспективным способом повышения явки на президентских выборах в 2018 году. Такой сценарий может быть опробован уже на губернаторских выборах в сентябре этого года. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к администрации президента (АП), информацию подтвердил и федеральный чиновник. Ранее о референдумах как одном из вариантов повышения явки заявляли в АП. Эксперты отмечают, что темы таких плебисцитов должны быть резонансными, однако не настолько, чтобы раскалывать общество.

Каждая такая мини-кампания будет давать небольшой локальный прирост явки на 2–3%, однако если это произойдет во всех регионах, в том числе в наиболее населенных, кумулятивный эффект окажется значительным. Собеседник «Известий» отметил, что неполитические вопросы, которые важны для жителей конкретной территории и которые можно вынести на референдум, могут привлечь избирателей на участки вне зависимости от состава участников выборов.

О намерении провести референдумы по значимым для граждан вопросам ранее заявляли и в администрации президента. Тогда же собеседники «Известий» говорили о том, что местные плебисциты могут повысить явку на президентских выборах.

Смена названий городов

Опробовать такую модель региональные команды могут уже в сентябре, проведя параллельно с выборами губернаторов и заксобраний местные референдумы о переименовании городов, говорит источник «Известий». По его словам, речь идет только о территориях, где вопрос о смене названия давно дискутируется.

— Например, в Иванове давно обсуждается возвращение исторического названия — Иваново-Вознесенск. Михаил Мень, будучи главой Ивановской области, обсуждал эту тему еще с патриархом Алексием, — напомнил собеседник «Известий». — Городу Киров предлагали вернуть дореволюционное название Вятка — экс-губернатор области Никита Белых даже создавал комиссию для изучения этого вопроса, но дело кончилось ничем. В Ярославской области есть город Тутаев, который претендует на включение в Золотое кольцо России. Осенью 2016 года законопроект о возвращении Тутаеву исторического названия Романов-Борисоглебск даже прошел первое чтение в Госдуме. Так что вопрос актуален.

Проблема в том, что согласно ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» смена названия не относится к вопросам местного значения. Именно с этим препятствием уже не раз сталкивались региональные власти, желавшие вынести вопрос на референдум. В соответствии с законом «О наименовании географических объектов» подобные решения принимаются федеральным законом по представлению местных (региональных) властей. Мнение местных жителей может быть учтено, но как его выявлять — нигде не сказано. Источник «Известий» отметил также, что закон не запрещает проводить в день выборов масштабный соцопрос граждан — на выходе с участков или в помещении избирательных участков.

Вопрос о переименовании городов с «политической» окраской (Волгоград — Сталинград, Калининград — Кенигсберг, Ульяновск — Симбирск) не рассматривается, отмечает еще один собеседник «Известий». Это может привести к расколу в обществе и даст возможность, например, коммунистам сформировать контркампанию за счет темы сохранения советского наследия, говорит он.

К началу пропутинских плебисцитов как раз завершится "дело о референдуме"

Отметим, что власть всё же имеет уши. Правда, находятся они на самом неподходящем для ушей месте - где-то на заднице. Жопоух эдакий. Ведь она, власть, прислушивается лишь тогда, когда сама издаёт специфические звуки. Вот так же и с "делом Мухина" - инициативная группа про проведению референдума лишь замахнулась условной ногой, чтобы дать пенделя этой заднице за её принципиальную безответственность, а вот тут-то звук и раздался. И уши, что возле источника звука - начали слышать и ещё что-то допольнительное. Например, что правом на референдум если не давать воспользоваться народу, он воспользуется правом на вооружённое восстание, которое имеется в декларации прав человека. Ну, а дать народу аполитичный плебисцит - это просто дать поболтать, без оргвыводов. Тем более что политические темы в такой тревожный период "преемственности власти" - табу. Хотите Сталинград? Ну, хотите дальше, аэропорт получите в лучшем случае. Высказались? Можете отдыхать... Может, вы ещё и в богопротивный Ленинград захотите переименовать малую родину Его ВВеличества?! Так что поговорить-то вам дадут - но недолго...

Значит, не зря писал "жопоуху" в январе Юрий Игнатьевич, ожидая приезда международной мониторинговой комиссии? (Кстати, к перевыборам Путина эти комиссии снова понадобятся кремлядям для легитимации выборного процесса.)

А вот что писал Володину Ю.И.Мухин, и ответа не получил, кстати...

Будет ли мониторинговой миссии терпеливо разъяснено, что правящий режим Кремля за 24 года существования РФ не дал гражданам России организовать ни единого общероссийского референдума, и сам ни одного не провёл?

Будет ли мониторинговой миссии терпеливо разъяснено, что с согласия Государственной Думы России и Администрации Президента в настоящее время в Тверском суде проходит суд над четырьмя активистами Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» всего лишь за попытку организовать инициативную группу для организации референдума так, как требует Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»?

Или гражданам России надо будет самим объяснять этой мониторинговой миссии, как исполняются в РФ Конституция и как соблюдается право народа России на прямое волеизъявление?

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