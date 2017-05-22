Роснефтяные менеджеребцы откушивают водочку из рюмочек по 11 тысяч за штуку

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в понедельник, 22 мая, рассказал в своем блоге о закупках одной из дочерних компаний "Роснефти". В закупочной ведомости, в частности, фигурировали водочные рюмки за 11 тысяч рублей за штуку.

Напоминая, что в России 19 миллионов человек живут за чертой бедности, получая менее 9691 рублей в месяц, Навальный перечисляет пункты закупки "Роснефти". Среди них - салфетница по 32 тыс. рублей за штуку, щипцы для сахара по 29 тыс. рублей за штуку, плед бежевого цвета по 124 тыс. рублей за штуку, икорница по 83 тыс. рублей за штуку и чайные ложечки по цене 14 тыс. рублей за штуку.

"У нас процентов тридцать населения получают менее 25 тысяч рублей в месяц, а это та планка, которую я предлагаю установить в качестве минимального размера оплаты труда за полный рабочий день", - пишет оппозиционер. "То есть нищета царит в стране", - подытоживает он.

Но "у нас есть замечательная государственная "Роснефть", глава которой Игорь Сечин купил жене яхту за 8,6 млрд рублей и строит дом за 3,8 млрд рублей, отмечает он. "Ну и пусть, что у "Роснефти" больше 5 триллионов рублей долга", - с сарказмом пишет политик.

Все цены уже состоявшейся закупки Навальный предлагает проверить в протоколе. Он также приводит ссылку на закупку на сайте "Роснефти".

По словам Навального, сотрудники компании сообщили ФБК, что все это закупают в вертолет "Роснефти".

"Очень, очень хочется, чтобы все в России, у кого зарплата меньше, чем стоимость салфетницы, приобретаемой государственной "Роснефтью" увидели ролик об этой закупке", - резюмирует Навальный.

Кризис не повлиял на бонусы сечинских топ-менеджеребцов

Премии правления государственной нефтяной компании "Роснефть" составили 1,45 млрд рублей. Аналогичные бонусы за тот же квартал 2016 года составили 14,6 млн рублей, то есть премии выросли примерно в 100 раз. Такие данные, как пишет газета "Ведомости", приведены в отчете компании за I квартал текущего года по международным стандартам.

Выручка "Роснефти" в прошлом году при этом выросла на 3%, чистая прибыль - на 44%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, в I квартале 2017 года составила 13 млрд рублей, что на 8,3% превышает результат того же периода 2016 года.

Позднее в среду, по сообщению ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не комментирует тему размера бонусов членам правления компании "Роснефть", это "все-таки вопрос правительства".

Как следует из опубликованной отчетности, в общую сумму выплаченных премий включены как бонусы по итогам предыдущего года, так и разовые вознаграждения за реализацию значимых проектов и получение государственных наград.

Резкий скачок бонусов объясняется успешным проведением двух сделок - по покупке у государства 50,08% акций компании "Башнефть" и продаже 19,5% акций "Роснефти" консорциуму инвесторов, пишут "Ведомости".

В отчете названа только общая сумма вознаграждения правлению без детализации по отдельным членам. Всего в правление входят 10 человек, включая его председателя - главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина.

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