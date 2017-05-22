Говорившего о сходстве "сталинского" и нацистского режимов Порошенко освистали

Президента Украины Петра Порошенко освистали накануне во время посещения национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Быковне под Киевом, куда глава государства приехал почтить память жертв сталинских репрессий. Участники митинга, приуроченного ко Дню памяти жертв политических репрессий, кричали украинскому лидеру "Позор!" и "Брехло!". Инцидент попал на видео.

Участники проводившейся на территории заповедника церемонии почтили минутой молчания память жертв политических репрессий, сообщает пресс-служба президента Украины. Порошенко вместе с супругой возложил цветы на польские могилы, где покоятся жертвы так называемого украинского катынского списка. Также президентская чета установила лампады возле центрального монумента мемориала и почтила память жертв тоталитаризма.

Президент Украины отметил, что Быковнянский лес - это место общей боли украинцев и поляков. "И сегодня мы также чтим память тысяч польских патриотов, расстрелянных и похороненных здесь по приказу Сталина", - заявил украинский лидер.

В ходе церемонии Порошенко сказал, что чувствует "каждой клеточкой людоедское сходство нацистского и сталинского режимов", сообщает пресс-служба президента Украины. Глава государства напомнил, что парламентская ассамблея ОБСЕ восемь лет назад приняла очень важную резолюцию о тождестве этих режимов и даже предложила ввести общий день памяти жертв сталинизма и нацизма.

Этим Порошенко объяснил проводящуюся на Украине декоммунизацию. "Вот почему, если кто не понял, в последние годы в Украине и была проведена декоммунизация. <…> Коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране", - заключил украинский лидер.

В связи с этим Порошенко заявил, что подпишет закон о запрете георгиевских лент на Украине, и затронул тему недавно введенных санкций, запрещающих работу российских соцсетей на территории страны. "И без подконтрольных ФСБ-КГБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить. И, кстати, закон о запрете георгиевских ленточек я тоже подпишу, как только он поступит ко мне из Верховной Рады", - сказал глава государства. По его словам, "это не символика Второй мировой, эта символика - символ агрессии против Украины 2014-2017 годов", потому что "увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждые день и ночь".

При этом в день визита Порошенко в заповеднике в Быковне проводился митинг. В Сеть попало видео, на котором участники акции освистывают президента, называя его брехлом.

- Нам тут особенно и злорадстсвовать не надо, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ведь это не за стенкой происходит, а у нас дома, для нас, людей по убеждениям и рождению советских, Украина всегда была такой же частью родины, как Казахстан и прочие республики, и мы ездили в Карпаты ещё без таможен, так вот: когда буржуй льёт крокодилкины слёзки над "жертвами сталинских репрессий", в это же самое время на подвалах пытают ополченцев, а в мирных городах так взлетели тарифы на ЖКУ, царит такая безработица, что лишь благодаря одному "сталинскому, тоталитарному наследию" в виде социалистической инфраструктуры страна, из республики СССР дорогой нескольких майданов ставшая "европейской", только и жива, ну и свист - это ещё самое малое, что могли тут ответить Порошенко, и это только начало, следующий мадйан, как я уже говорил тут пару раз, будет социалистической революцией, совершенно стихийной и беспощадной к правящему классу (глупо продолжающему, как и российский его классовый кремлёвский брат, паразитировать на теме "сталинских репрессий" и как бы оправдывать свой произвол тем, что "было хуже").

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