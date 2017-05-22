Росстат: реальные доходы россиян упали в апреле на 7,6%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в апреле упали сразу на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года после снижения на 2,5% в марте, падения на 4,1% в феврале, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

В номинальном выражении доходы населения в апреле 2017 года составили 30 тыс. 493 рубля - падение на 3,1% к апрелю 2016 года. Средняя заработная плата в апреле 2017 года составила 39 тыс. 253 рублей и выросла, согласно оценке Росстата, на 6,7% к апрелю 2016 года. В реальном выражении средняя зарплата в апреле 2017 года увеличилась на 2,5%.

Отмечается, что реальные доходы населения снижаются три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

За это время, объемы потребления товаров и услуг сократились на 16%, за чертой бедности оказались 3,9 млн человек, а общее число официально нищих достигло 19,8 млн человек. Доход ниже прожиточного минимума на конец 2016 года имели 13,5% населения России, или каждый седьмой.