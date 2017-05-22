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Московский листок

Бывшая жена Потанина потребовала взыскать с олигарха 850 млрд рублей

Опубликовано 22.05.2017 в разделе комментариев 1

Бывшая жена Потанина потребовала взыскать с олигарха 850 млрд рублей

Бывшая супруга президента «Норильского никеля» Владимира Потанина просит суд взыскать с бывшего мужа 849,2 млрд рублей. Как сообщает Forbes, предметом иска стали права бенефициарной собственности на акции "Норникеля" и "Полюс золота".

Истица требует признать общим имуществом супругов и разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций эти компаний, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Полюс Золото», а также взыскать с миллиардера денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.

По данным издания, причиной для подачи иска стало то, что суд так и не разделил акции «Норникеля», которыми владеет Владимир Потанин. При этом суд указывал, что акции напрямую не принадлежат Потанину, но всеми признается, что он является бенефициарным собственником этих акций.

В июне прошлого года Пресненский суд Москвы вынес решение, по которому Владимиру Потанину отошли элитная квартира в Скатертном переулке площадью 406,9 квадратных метра и часовня Святой Благоверной Тамары в подмосковной деревне Аносино. В свою очередь, Наталья Потанина получила компенсацию за свою долю в квартире в Скатертном переулке в 375 миллионов рублей, а также три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье.

В рейтинге журнала Forbes за 2016 год Владимир Потанин занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России. Его состояние издание оценило в более чем 12 миллиардов долларов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
а че написал 22.05.2017 22:04
и правильно
ПАТРЕБОВЫЛО
У НАС закон
А НЕ КУПЛЕННЫЯ
суды
И БУДИТЬ
тожа-АЛИГАТОРОМ
-кровя сасать у нищеброда
НА ЗАВИСТЬ ВРАГАМ(ПИНДОСАМ-И ПРОЧИМ ГОМОСЕКАМ В ЗАПАД ЕВРОПАХ...)
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