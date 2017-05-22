Декоммунизация идёт и в Казахстане: памятник Маншук Маметовой в Уральске снесли

В городе Уральске 22 мая снесли памятник Герою Советского Союза Маншук Маметовой, а активиста запрещенной Коммунистической партии Казахстана, вышедшего на пикет против акта вандализма, задержала полиция.

В этот день сторонник ликвидированной КПК Оксана Терновская вышла на одиночный пикет, протестуя против демонтажа восьмитонного монумента, посвященного пулеметчице, погибшей осенью 1943 года в боях за город Невель. Этот пятиметровый памятник простоял в Уральске более 30-ти лет.

Оксана Терновская развернула плакат «Руки прочь от памятника Герою Советского Союза М. Маметовой» и затем была задержана полицией, якобы за то, что «мусорила» на площади перед монументом. За «мусор» полицейские посчитали самодельный плакат, который она держала в руках во время начала демонтажа памятника.

Сама Оксана Терновская, как и активисты запрещенной Коммунистической партии Казахстана, неоднократно писали письма протеста властям города и области, требуя прекратить попытки уничтожения монумента, который находился в отличном состоянии. Дело в том, что чиновники снесли памятник Маншук Маметовой под предлогом его «технической изношенности».

Хотя - взгляните на фото! Памятники-ровесники єтого прекрасно подновляют в Подмосковье, например, но никогда не сносят. Єто откровенно политический, антисоветский погром, аз которій отвечает Назарбаев и его режим неофеодалов.

Это не единственная скульптурная композиция, посвященная советским военным и политическим деятелям, уничтоженная или демонтированная властями Западно-Казахстанской области. До этого чиновники в Уральске уже демонтировали памятник юному красноармейцу Мише Гаврилову, установленному напротив Западно-Казахстанского Гуманитарного Университета, а еще ранее был уничтожен бюст Василия Ивановича Чапаева в сквере с его именем.

От редакции: Инцидент лишний раз подтверждает, что процессы, идущие во всех бывших республиках СССР - идентичны. Так там строится "новая идентичность", в которой понятия "советский народ" быть не может, а коллективный подвиг, совершённый в годы Великой Отечественной, отдаляется и забывается. И "Бронзовый солдат" в Прибалтике - которого "перенесли" подальше с места реального захоронения красноармейцев, был первым сигналом углубления всеобщего водоворота забвения. Сперва начинают "передвигать" памятники и праздники, затем уже их переименовывают и вовсе запрещают. Распоясавшийся правящий класс, превративший социалистическую собственность в свою на доставшихся после контрреволюции 1991-го островках - диктует культурные нормы, чтобы ему было легче повелевать, чтобы в ближайшем прошлом не осталось героев того, другого государства, в котором нынешние буржуазные постсоветские "страны" являлись лишь республиками.

Да, этот принципиально иной способ со-организации социалистических республик не может не злить регрессные нацональные власти, на каком бы языке они ни говорили - Советский Союз и ЕГО Победа одинаково неудобны и Путину, и Назарбаеву, и Порошенко. Вот поэтому-то власовский триколор в Москве "подвинул" 9 мая флаг СССР, который и есть подлинный флаг Победы. Страна-победитель фашизма - СССР, а не Россия и не прочие в отдельности, только все вместе. Вот поэтому в бредовые цветочки наряжают Родину-Мать в Киеве, под которой ещё чудом сораняется подлинная экспозиция о фашистской оккупации УССР, которую "дополнили" фотографиями из зоны АТО. А Назарбаев напоказ может поклониться "подвигу 28-ми" - просто потому что он наиболее известен, однако "рядовым" героям Советского Союза - выдана чёрная метка забвения, тихо сносят памятники. Но народ, советский народ за такой вандализм отомстит неофеодалам, несомненно.

И как отвратительно выглядят эти два национал-полицая, записывающие то, что гласит плакат, когда это и без букв ясно - глупо смотрятся слуги регрессного режима на фоне героической коммунистки, пытающейся в одиночку отстоять памятник! На весь Уральск - она одна, только одна Оксана Терновская вышла защитить общую героическую Историю, повинуясь внутреннему зову "Коммунисты - вперёд", который и в Великую Отечественную подымал из окопов... Быть и тут новой войне, если у вандалов-неофеодалов дошли лапы до таких святынь!

Кстати, издаст ли МИД РФ в данной связи какую-либо ноту? Нет, не заметит... Не будет портить отношения с братским диктатором.

Д.Ч.

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