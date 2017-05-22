Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Декоммунизация идёт и в Казахстане: памятник Маншук Маметовой в Уральске снесли

Опубликовано 22.05.2017 в разделе комментариев 1

казахстан неофеодализм вов вандализм социальныйрегресс
Декоммунизация идёт и в Казахстане: памятник Маншук Маметовой в Уральске снесли

В городе Уральске 22 мая снесли памятник Герою Советского Союза Маншук Маметовой, а активиста запрещенной Коммунистической партии Казахстана, вышедшего на пикет против акта вандализма, задержала полиция.

В этот день сторонник ликвидированной КПК Оксана Терновская вышла на одиночный пикет, протестуя против демонтажа восьмитонного монумента, посвященного пулеметчице, погибшей осенью 1943 года в боях за город Невель. Этот пятиметровый памятник простоял в Уральске более 30-ти лет.

Оксана Терновская развернула плакат «Руки прочь от памятника Герою Советского Союза М. Маметовой» и затем была задержана полицией, якобы за то, что «мусорила» на площади перед монументом. За «мусор» полицейские посчитали самодельный плакат, который она держала в руках во время начала демонтажа памятника.

Сама Оксана Терновская, как и активисты запрещенной Коммунистической партии Казахстана, неоднократно писали письма протеста властям города и области, требуя прекратить попытки уничтожения монумента, который находился в отличном состоянии. Дело в том, что чиновники снесли памятник Маншук Маметовой под предлогом его «технической изношенности».

Хотя - взгляните на фото! Памятники-ровесники єтого прекрасно подновляют в Подмосковье, например, но никогда не сносят. Єто откровенно политический, антисоветский погром, аз которій отвечает Назарбаев и его режим неофеодалов.

Это не единственная скульптурная композиция, посвященная советским военным и политическим деятелям, уничтоженная или демонтированная властями Западно-Казахстанской области. До этого чиновники в Уральске уже демонтировали памятник юному красноармейцу Мише Гаврилову, установленному напротив Западно-Казахстанского Гуманитарного Университета, а еще ранее был уничтожен бюст Василия Ивановича Чапаева в сквере с его именем.

От редакции: Инцидент лишний раз подтверждает, что процессы, идущие во всех бывших республиках СССР - идентичны. Так там строится "новая идентичность", в которой понятия "советский народ" быть не может, а коллективный подвиг, совершённый в годы Великой Отечественной, отдаляется и забывается. И "Бронзовый солдат" в Прибалтике - которого "перенесли" подальше с места реального захоронения красноармейцев, был первым сигналом углубления всеобщего водоворота забвения. Сперва начинают "передвигать" памятники и праздники, затем уже их переименовывают и вовсе запрещают. Распоясавшийся правящий класс, превративший социалистическую собственность в свою на доставшихся после контрреволюции 1991-го островках - диктует культурные нормы, чтобы ему было легче повелевать, чтобы в ближайшем прошлом не осталось героев того, другого государства, в котором нынешние буржуазные постсоветские "страны" являлись лишь республиками.

Да, этот принципиально иной способ со-организации социалистических республик не может не злить регрессные нацональные власти, на каком бы языке они ни говорили - Советский Союз и ЕГО Победа одинаково неудобны и Путину, и Назарбаеву, и Порошенко. Вот поэтому-то власовский триколор в Москве "подвинул" 9 мая флаг СССР, который и есть подлинный флаг Победы. Страна-победитель фашизма - СССР, а не Россия и не прочие в отдельности, только все вместе. Вот поэтому в бредовые цветочки наряжают Родину-Мать в Киеве, под которой ещё чудом сораняется подлинная экспозиция о фашистской оккупации УССР, которую "дополнили" фотографиями из зоны АТО. А Назарбаев напоказ может поклониться "подвигу 28-ми" - просто потому что он наиболее известен, однако "рядовым" героям Советского Союза - выдана чёрная метка забвения, тихо сносят памятники. Но народ, советский народ за такой вандализм отомстит неофеодалам, несомненно.

И как отвратительно выглядят эти два национал-полицая, записывающие то, что гласит плакат, когда это и без букв ясно - глупо смотрятся слуги регрессного режима на фоне героической коммунистки, пытающейся в одиночку отстоять памятник! На весь Уральск - она одна, только одна Оксана Терновская вышла защитить общую героическую Историю, повинуясь внутреннему зову "Коммунисты - вперёд", который и в Великую Отечественную подымал из окопов... Быть и тут новой войне, если у вандалов-неофеодалов дошли лапы до таких святынь!

Кстати, издаст ли МИД РФ в данной связи какую-либо ноту? Нет, не заметит... Не будет портить отношения с братским диктатором.

Д.Ч.

Новости по теме:

Национал-вандалы снесли в Киеве бюст легендарного Ковпака

Во Львовской области юноша получил 2,5 года тюрьмы за пропаганду коммунизма

В Киеве декоммунизация бывшего музея Ленина перешла в фазу явного вандализма

Декоммунизация шагает и по Путинской России: не Киров в Вятку переименовать, так хоть улицу

Польские граждане назло декоммунизации восстановили сельский памятник советским танкистам

"Оптимизацию" владивостокского памятника дореволюционного военного зодчества оценили в полмиллиона



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Что нам за дело до провинции Китая?
Саид Углы написал 22.05.2017 22:07
Коммунистическая бригада таких Дров наломала, что самое время проситься под протекторат Америки, и вступать в NATO. Думается, бригада Зеленых беретов и Ударная авианосная группировка отрезвят горячие головы исламистко-игиловской Гадины. Наш научно-технический потенциал может принести пользу старшему партнеру. Мы вместе могли бы изготовить такие бомбы, от которых не то, что кауказ, но и Торбора в песок рассыпется. Нигде не спрятаться террористам и сатанистам.
А кому не нравится Американская Мечта, так дорога открыта. Хоть в Северную Корею, хоть в чичню, хоть в Катманду.
Эх, покончим с комунизьмом, заживем!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к визам между Россией и Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Первым делом - дирижабли!
Первым делом - дирижабли!
19.05.2017
Барахтанье кремлят
Барахтанье кремлят
21.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Декоммунизация идёт и в Казахстане: памятник Маншук Маметовой в Уральске снесли (1)
Бывшая жена Потанина потребовала взыскать с олигарха 850 млрд рублей (1)
Росстат: реальные доходы россиян упали в апреле на 7,6% (6)
Говорившего о сходстве "сталинского" и нацистского режимов Порошенко освистали (9)
Роснефтяные менеджеребцы откушивают водочку из рюмочек по 11 тысяч за штуку (6)
Экс-главу ФСИН Реймера попросили приговорить к 9 годам колонии (3)
"Дело о референдуме" всё же заставило силовигархию предоставить народу "свободный микрофон" (0)
Рамзан за кризисный прошлый год удвоил доходы, а дети-миллионеры его - увеличили аж в 50 раз (2)
Полуторакилометровый ядерный электорат Путина выстроился к мощам "дедушки Мороза" (13)
Россия и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Завтра буду тут
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Навальный вор, кричащий Держи вора!
Дарья Митина Дарья Митина: Симметричный ответ
Дарья Митина Дарья Митина: На чемoданах
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск - И.Гундаров в студии М.Калашникова на радио "Комсомольская правда"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss