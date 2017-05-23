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Московский листок

Новые жертвы "Платона"

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 0

Власть пытается подавить протесты дальнобойщиков. В студии Максима Калашникова один из организаторов протеста дальнобойщиков, член "Комитета 25 января" Алексей Сороковой.



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