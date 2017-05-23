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Московский листок

О сносе памятника В.И. Ленину в Челябинске

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 2

империализм ленин буржуазия
О сносе памятника В.И. Ленину в Челябинске

В Челябинске на территории кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) в период первомайских праздничных дней был совершён акт вандализма – снесён памятник Владимиру Ильичу Ленину. 

Слом памятника В.И. Ленину был осуществлён с согласия, а правильнее сказать, по распоряжению владельца ЧКПЗ В.Гартунга – депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия», лидера этой партии в Челябинской области. 

Союз коммунистов Челябинской области отмечает, что войну с памятниками Ленину во все времена вели и ведут фашисты, будь то на временно оккупированной гитлеровцами Советской территории в годы Великой Отечественной войны и или в период временной реставрации капитализма в России, Украине и пр. 

Тем самым варвары пытаются вытравить из народной памяти великие идеи социальной справедливости, которым Ленин отдал свою жизнь, заставить трудовой народ забыть выдающиеся достижения Советской эпохи, задавить стремление трудящихся к социализму. 

Союз коммунистов Челябинской области гневно осуждает снос памятника В.И. Ленину и клеймит позором всех, кто причастен к этому варварству: владельца ЧКПЗ Гартунга, партию «Справедливая Россия», в которой такие, как Гартунг, являются руководителями, а также тех людей, кто непосредственно ломал памятник. 

Союз коммунистов Челябинской области заявляет: 
Имя и дело Ленина будут жить вечно! 
Будущее человечества – социализм! 

Первый секретарь обкома Объединённой коммунистической партии И.И.Щедрин 
Первый секретарь РОТ Фронт В.А. Алябьев 
Секретарь обкома ВКПБ Г.А. Хабин



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Всего комментариев к статье: 2
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Все эти внутризаводские памятники
Гаденыш написал 23.05.2017 00:34
не отличаются художественными достоинствами. Видел и такие, где Ильич , как шаромыга какой-то смотрится. Как факт - просто жалко, что тысячи людей ходили мимо когда-то на завод мимо этого памятника. В Москве на территории многих бизнес-центров - где раньше были заводы, памятники стоят. И смотрится это сочетание - соц.реализма и контрреволюционного ландшафта совсем неплохо. Тут дело вкуса и лояльности новых хозяев. Но делать из сноса "локальных" памятников трагедии не стоит. Может они новым коммуникациям мешают.
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(без названия)
Как хорошо , написал 23.05.2017 00:23
Что Украина прошла этот ленинопадный период. Длился он не долго. Лениных хватило на год с небольшим.
Теперь ничего не держит за ноги на бегу. Ясно видны цели. Легкая поступь.
Кллянусь , снос памятников Ленину здорово прочищает мозги. Чисти карму. Дарит судьбу.
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