О сносе памятника В.И. Ленину в Челябинске империализм ленин буржуазия В Челябинске на территории кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) в период первомайских праздничных дней был совершён акт вандализма – снесён памятник Владимиру Ильичу Ленину.



Слом памятника В.И. Ленину был осуществлён с согласия, а правильнее сказать, по распоряжению владельца ЧКПЗ В.Гартунга – депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия», лидера этой партии в Челябинской области.



Союз коммунистов Челябинской области отмечает, что войну с памятниками Ленину во все времена вели и ведут фашисты, будь то на временно оккупированной гитлеровцами Советской территории в годы Великой Отечественной войны и или в период временной реставрации капитализма в России, Украине и пр.



Тем самым варвары пытаются вытравить из народной памяти великие идеи социальной справедливости, которым Ленин отдал свою жизнь, заставить трудовой народ забыть выдающиеся достижения Советской эпохи, задавить стремление трудящихся к социализму.



Союз коммунистов Челябинской области гневно осуждает снос памятника В.И. Ленину и клеймит позором всех, кто причастен к этому варварству: владельца ЧКПЗ Гартунга, партию «Справедливая Россия», в которой такие, как Гартунг, являются руководителями, а также тех людей, кто непосредственно ломал памятник.



Союз коммунистов Челябинской области заявляет:

Имя и дело Ленина будут жить вечно!

Будущее человечества – социализм!



Первый секретарь обкома Объединённой коммунистической партии И.И.Щедрин

Первый секретарь РОТ Фронт В.А. Алябьев

Секретарь обкома ВКПБ Г.А. Хабин



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