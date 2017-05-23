Судебный конвейер для защитников Москвы

Состоялось очередное судебное заседание по делу Дмитрия Бойнова, защитника парка Дубки. Дмитрию дважды ломали ногу, пять раз увозили на скорой помощи после нападений охранников стройки и полиции, а в итоге на скамье подсудимых оказался он сам. Ему грозит 3.6 лет заключения.

«Сегодня, чтобы вынести оправдательный приговор необходимо обладать гражданской смелостью! В 2013 году количество оправдательных приговоров составляло около 60%, во времена сталинских репрессий около 12-15%, а сейчас, всего 0.4%

Дмитрий Бойнов ни в чем невиноват и я очень надеюсь, что уважаемый суд вынесет оправдательный приговор», - такими словами закончила свою речь адвокат подсудимого.

Мало, кто знает, кто такой Дмитрий Бойнов.

Это гражданский активист, защитник парка Дубки в Тимерязевском районе Москвы. Ему грозит 3 года 6 месяцев лишения свободы только за то, что он мешал построить многоквартирный дом в особо охраняемом месте.

Дело началось 1 марта 2016 года, когда жители, проснувшись поутру, увидели, что строители срубили несколько десятков реликтовых деревьев и подчистую вырубили кустарник в парке Дубки.

История парка Дубки точно под копирку повторяет десятки и сотни подобных историй.

Строительство многоэтажного комплекса в месте, где это запрещено, причем без, каких-либо разрешительных документов. Протест жителей, последовавший за этим. Сотни жалоб, оставшиеся без рассмотрения, поскольку наши чиновники занимаются, чем угодно, но только не делом. И, конечно же, безликая агрессия опричников, в данном случае – охранников стройки, которые регулярно вытесняли активистов на проезжую часть, поскольку те, якобы мешали въезду автомобилей на стройплощадку.

Примечательна позиция, занятая полицией. Случалось, что жители по три-четыре раза за день вызывали скорую к стройке, чтобы госпитализировать пострадавших активистов, у которых то снимали побои, то случались сердечные приступы.

Полиция молча взирала не вмешиваясь…

Потом, очевидно им стало скучно, и они тоже приняли участие в этой фантасмагории.

В первый раз, когда охранники стройплощадки, выстроившись в цепь, оттеснили людей на проезжую часть, полиция, вместо того чтобы помешать этому, стала задерживать людей за нахождение на проезжей части…

В другой раз, когда им, чем-то не приглянулся Дмитрий Бойнов, запихивали его в автозак с такой злобой, что сломали ногу!

Излишне говорить, что все побои, граждане снимали в травмпункте и регулярно писали заявления. В ОВД старательно давали отказы в заведении уголовного дела на ЧОПовцев.

Зато, когда Дмитрий Бойнов, после долгого лечения в больнице, снова появился возле стройки в ортезе (специальное ортопедическое приспособление), охранники снова на него набросились и стали заваливать на землю, попутно отобрав костыль. Чтобы избежать новых травм Дмитрий воспользовался перцовым баллончиком и распылил его. Вновь поврежденная нога, как и раздробленный ортез, не позволила ему дальше двигаться и к стройке снова приехала скорая.

Охранники спокойно стояли, переговариваясь между собой и разглядывая, как врачи оказывают помощь Дмитрию. Все это бесстрастно фиксировала видеокамера, и запись, к слову, была просмотрена в суде.

Однако пока Дмитрий получал медицинскую помощь, ЧОПовцы написали заявление в полицию о нападении на них, якобы одних Дмитрий избил отнятым костылем, а других, ослепил баллончиком, из-за чего у них появились ожоги глаз.

Как и в любом деле, подобным этому, следствие не заметило не состыковки в показаниях охранников. Участвовали в данном столкновении одни охранники, ослепили других и днем раньше, а заявления написали третьи…

Да и сами пострадавшие на суд, почему-то не ходят…, а суд не желает вызвать их повесткой. Может быть, из-за обилия несуразиц этого дела?

А ведь есть показания многочисленных свидетелей. Есть видеозапись, доказывающая слова Дмитрия Бойнова, что это он пострадавший, а отнюдь не сотрудники ЧОПа. Есть медицинские документы о побоях других людей, пострадавших от охранников.

Да только, что значат судьбы простых людей по сравнению со строительной выгодой?

Остановится ли судебный конвейер хоть на минуту? Или же, точно мясорубка перемолет судьбу Дмитрия Бойнова, а вместе с ним и остальных активистов, тех, кто вопреки давлению «сверху», продолжает в разных уголках страны, бороться за справедливость, а не ждать ее стоя с протянутой рукой?

Ответ на это Дмитрий узнает 30 мая, когда судья, наконец, огласит приговор. На одних весах фемиды судьба отдельно взятого человека, а на других – статистика, о которой в завершающем слове говорила адвокат.

А пока что, сквозь скрежет безжалостного конвейера слышаться слова Сталина: гибель одного человека – это трагедия, гибель миллионов – статистика.