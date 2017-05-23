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Московский листок

Россияне продолжают беднеть ускоренными темпами

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 2

путин центробанк деньги
Россияне продолжают беднеть ускоренными темпами

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) продолжает фиксировать падение доходов граждан России. Согласно данным ведомства, реальные располагаемые доходы российских граждан с января по апрель 2017 года снизились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В апреле 2017 года в годовом выражении реальные доходы граждан упали на 7,6%.

Тут и говорить нечего - мы все это на себе чувствуем.

Ну а что делает родное правительство, чтобы улучшить наше непростое положение?

Оно увеличивает налоги и другие поборы. Вот только что арестовали активистов-дальнобойщиков - протестовали против "Платона". А у мужиков просто баланс не сходится, на жизнь не хватает после уплаты всего, что требуется. А где денежки от "Платона"? Ясно, где положено - не наше дело, где.

Я уже не вспоминаю про обещанные Путиным 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Так ведь и число мест в низкотехнологичнх и плохо оплачиваемых местах - тоже сокращается.

А сейчас ведь людям придут повышенные налоги на недвижимость, а их и пониженные платить не с чего. Везде в мире платят налоги с доходов, а у нас недвижимость часто только расходы приносит, а все равно плати.

Знаете, так управляться с экономикой, как наше правительство, любая кухарка сможет. Даже, пожалуй, лучше сумеет - у нее фантазии так воровать не хватит. Не первый уж год доходы граждан падают, причем весьма ощутимо. А правительство у нас все равно самое лучшее и незаменимое. И никто никогда не спросит у него результата. Только процесс. Процесс обеспечиваешь? Ну, молодец!

Куда не ткни пальцем - везде идиотизм. Вчера в "Ашане" смотрю - калкан, это такая крымская камбала. 1200 рублей! Грустная такая рыбка, видать долго ехала и сейчас за такие деньги как-то очереди нет. Рядом осетрина на льду - 600. Мы Крым присоединяли, чтобы есть камбалу по цене в 2 раза дороже осетрины, да? Это ж наша теперь камбала, вся наша - какую цену назначим, та и будет. Почему 1200, а? В украинский период на наши деньги была рублей четыреста...

И так во всем! Ставридка вяленая, мелкая - ну пацаны ловят с пирса на удочку. Вяленая 800 рублей за кило! Это такие цены в дурдоме назначают, да? В четыре раза дороже вяленого леща и воблы.

Вице-премьер Рогозин по телевизору говорит, мол, начали работы по ПАК ДА, перспективному авиационному комплексу дальней авиации. Начали! Вчера сказал! А вообще-то разговор о начале работ идет уже больше 10 лет. В августе 2009 года между Минобороны и компанией «Туполев» был подписан контракт на проведение НИОКР по созданию ПАК ДА. По словам заместителя министра обороны Поповкина, технический проект нового бомбардировщика должен был полностью завершён к 2015 году. В августе 2012 года было объявлено, что аванпроект ПАК ДА уже завершён и утверждён, начинаются опытно-конструкторские работы по нему. Проект самолёта был утверждён в марте 2013 года. Значит, все 10 лет нам врали?

Путин на совещании в Сочи призвал ускорить работы по созданию тяжелой ракеты. Интересно, какой? Вроде бы в разработке только "Ангара-А5В", но она, собственно, давно в разработке, и раньше 2023 года навряд ли взлетит - там еще и стартового комплекса нет, будет готов года через четыре в лучшем случае...

И так во всем, от ставридки до ракетных комплексов.

Так может быть, раньше надо было что-то делать? А сейчас уже пора ответить за сделанное. Или не сделанное.

А если ничего не делать, то откуда денежки в карманах у граждан заведутся?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
А.Б. а зачем написал 23.05.2017 01:20
Вы Крым присоединяли? В чем смысл? Где подвох?
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(без названия)
Slave написал 23.05.2017 01:17
Отжим денег у народа идет ударными темпами, все остальное в упадке.
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