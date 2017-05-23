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Московский листок

Что бывает, если на войне вести себя "как обычно"

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 0

террор война теракт манчестер
Что бывает, если на войне вести себя "как обычно"

Как минимум 19 человек погибли, еще десятки получили ранения при взрывах возле спортивно-концертного комплекса «Манчестер-Арена». 59 человек госпитализированы. Жертвами предполагаемого теракта стали слушатели концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Если информация о характере взрывов подтвердится, то трагедия в Манчестере станет крупнейшим терактом в Великобритании с 2005 года.

По данным организаторов, мощный взрыв произошел у выхода со стадиона после завершения концерта около 22:35. «Мы дослушали последнюю песню — а затем была вспышка, хлопок и дым»,— рассказал BBC один из посетителей концерта.

Популярной американской поп-певице, лауреату American Music Awards, MTV Europe Music Award, всего 23 года, и основная часть ее аудитории - подростки.

Формального подтверждения о том, что произошедшее квалифицируется как террористический акт пока не поступало, однако американские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что взрыв мог осуществить смертник. Между тем, британский премьер Тереза Мэй уже в первые часы после взрыва назвала случившееся «ужасным терактом».

- Британия ведет войну с Исламским государством, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - вне зависимости от того, хочет она это признавать или нет. А во время войны все мирные жители являются заложниками воюющих сторон, нравится вам это или нет. Потери среди мирных жителей могут превышать потери среди военных в 10 раз. Вспомните хоть Вторую мировую войну - кто был основным пострадавшим во время бомбардировок Ковентри или, наоборот, Дрездена? Но тогда никому бы и в голову не пришло посылать своего ребенка на концерт на стадионе, да и организовывать массовый концерт на территории, которая могла подвергнуться бомбардировке, тоже. А сейчас люди ведут себя так, будто у них никогда не было опыта войны. Внуки и правнуки великих воинов становятся жертвенными баранами, и удивляются - за что их? Да вот за это, за благодушие. У ИГ нет ракет и самолетов, но у него есть "живые бомбы" - чем могут, тем и воюют. И бессмысленно в ответ на массовое убийство убивать в ответ массу мирных жителей на территории ИГ - им плевать, и даже наоборот, им это только поможет в пропагандистской войне. Потому что после авианалета на любую деревню, погибших и раненых остается больше, чем после взрыва "живой бомбы" на концерте. Но и британской, а шире - западной пропагандистской машине тоже взрыв на стадионе полезен. Мобилизует общество на борьбу с исламской угрозой и позволяет "не отвлекаться" на классовую борьбу. Хотя сомневаюсь, что дети олигархов и политиков были на стадионе вместе с детьми с рабочих окраин...



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