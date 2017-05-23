До ДБ все доходит как до жирафа

Из-за того, что Россия не участвует в заседаниях Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), Москва намерена урезать свои выплаты в Совет Европы. Об этом сообщает газета «Известия». ПАСЕ лишила Россию права голоса в январе 2015 года.

«Сейчас наш взнос в Совет Европы не разделяется, будь то участие в Комитете министров, Комитете местных и региональных властей Европы, Европейском суде по правам человека или ПАСЕ. Но если мы не вернемся в работу последней, то и смысла платить за нее нет», - рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Однако, по словам представителя Совета Европы Татьяны Баевой, организация еще не получала от России подобного извещения.

- С 2015 года множество людей публично задает вопрос, зачем мы платим за концерт, на который нас не пускают? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И вот, как жирафы из анекдота, "видные деятели" начали обсуждать, а зачем платить? Через 2,5 года. Но пока еще не решили ничего, только начали задумываться... И ведь что интересно, мем ДБ принадлежит именно министру иностранных дел. Но вот если бы деньги, впустую потраченные за эти годы, вычесть из зарплаты виноватых, то шея жирафа изрядно бы укоротилась. Может зря здание МИД в небоскребе разместили? Может надо было к земле поближе?