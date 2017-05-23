Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 ранены

22 человека погибли, еще 59 получили ранения в результате теракта в концертном комплексе "Манчестер Арена". Трагедия произошла в понедельник вечером во время выступления американской певицы Арианы Гранде. На концерте присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков. По словам очевидцев, взрыв прогремел в конце выступления певицы и зрители сначала восприняли его как часть пиротехнического шоу. Но через некоторое время стало ясно, что произошел взрыв бомбы, после чего люди начали покидать стадион в панике.

Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, взрыв совершил террорист-смертник, который пронес с собой на арену взрывное устройство. Главный констебль полиции Большого Манчестера Иэн Хопкинс заявил, что террорист погиб на месте. Судя по характеру ранений пострадавших взрывное устройство было начинено гвоздями.

Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка ИГ (запрещена в России). Видео террористов, где мужчина с лицом, замотанным шарфом, сообщает о причастности к атаке, было размещено в социальных сетях через несколько часов после нападения на стадион.

По словам медиков, пострадавшим с легкими ранениями оказали помощь на месте. Остальных доставили в шесть больниц.

Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.