К режиссеру Кириллу Серебренникову пришли с обыском

Правоохранительные органы проводят обыск в квартире режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, сообщила в фейсбуке журналист и правозащитник Ольга Романова. С чем связаны обыски, она не уточнила. По ее словам, к дому режиссера выехал адвокат Золотухин.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали информацию.

Кирилл Серебренников известен своими оппозиционными взглядами и смелыми высказываниями в адрес власти. Он участвовал в протестных акциях «Стратегия-31» и «За честные выборы!». После российско-грузинского конфликта 2008 года выразил готовность пройтись по Москве с плакатом «Я — грузин», подчеркнув нежелание «ссориться с народом, с которым связаны пожизненно культурными кодами, симпатиями, кинематографом, театром, всем-всем». Подписывал открытые письма с призывом к освобождению из заключения Светланы Бахминой и участниц группы «Pussy Riot». Высказывался против ужесточения законодательства о митингах, запрета гражданам США усыновлять российских детей-сирот, ограничения прав ЛГБТ. Выступал в поддержку режиссёра Тимофея Кулябина, обвинявшегося в оскорблении чувств верующих постановкой оперы «Тангейзер».

В одном из своих интервью режиссёр назвал Россию «страной неотменённого рабства», где люди не ценят свободу, а между народом и бесконтрольной властью — огромная пропасть. По мнению Серебренникова, «Россия сейчас ведёт себя как нищий гопник, который от горя сошёл с ума», а сторонники действующей власти — напуганные люди, не желающие ничего знать и решать. В 2015 году охарактеризовал контент российского телевидения, как «ложь и пропаганду» и отметил, что страна «живёт в телевизионной реальности и этой реальности слепо верит».