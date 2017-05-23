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Московский листок

В московском метро сменилось начальство

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 0

В московском метро сменилось начальство

Виктор Козловский, ранее занимавший пост первого заместителя начальника Московского метрополитена официально назначен новым начальником столичной подземки, сообщает пресс-служба метрополитена.

Ранее Козловский курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий.

В пресс-службе отметили, что предыдущий начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов назначен директором по пассажирским перевозкам компании "Российские железные дороги".

Пегов стал главой метро в июле 2014 года после крупнейшей техногенной катастрофы в подземке, которая произошла 15 июля 2014 года между станциями «Славянский бульвар» и «Парк Победы». О его уходе официально объявили 15 мая 2017 года.

 

 



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