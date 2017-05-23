В московском метро сменилось начальство Виктор Козловский, ранее занимавший пост первого заместителя начальника Московского метрополитена официально назначен новым начальником столичной подземки, сообщает пресс-служба метрополитена. Ранее Козловский курировал эксплуатационный блок по вопросам инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий. В пресс-службе отметили, что предыдущий начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов назначен директором по пассажирским перевозкам компании "Российские железные дороги". Пегов стал главой метро в июле 2014 года после крупнейшей техногенной катастрофы в подземке, которая произошла 15 июля 2014 года между станциями «Славянский бульвар» и «Парк Победы». О его уходе официально объявили 15 мая 2017 года.



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