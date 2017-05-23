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Московский листок

ВЦИОМ: почти половина россиян откажутся от отпуска в этом году

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 2

ВЦИОМ: почти половина россиян откажутся от отпуска в этом году

Около половины россиян - 47% - намерены провести свой летний отпуск дома, сообщил на пресс-конференции во вторник глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

"Дома планируют провести отпуск 47% опрошенных. В 2016 эта цифра составляла 45%, в 2015 - 40%. Преимущественно это пенсионеры и жители сельских территорий, а также те, кто оценил свое материальное положение как плохое. Ограничители - это здоровье, необходимость работать и материальные ограничения", - цитирует Интерфакс Федорова.

По его словам, 44% тех, кто не планирует выезжать в отпуск останутся дома из-за финансовых проблем. Другие причины - невозможность взять отпуск, семейные обстоятельства и болезни.

Он добавил, что в топ самых популярных мест отдыха, помимо дома, входят дачи и садовые участки (29%), а также другой город или село на территории России (12%).

Отметим, что накануне Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в апреле упали сразу на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года после снижения на 2,5% в марте, падения на 4,1% в феврале.

В номинальном выражении доходы населения в апреле 2017 года составили 30 тыс. 493 рубля - падение на 3,1% к апрелю 2016 года. Средняя заработная плата в апреле 2017 года составила 39 тыс. 253 рублей и выросла, согласно оценке Росстата, на 6,7% к апрелю 2016 года. В реальном выражении средняя зарплата в апреле 2017 года увеличилась на 2,5%.

Отмечается, что реальные доходы населения снижаются три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

За это время, объемы потребления товаров и услуг сократились на 16%, за чертой бедности оказались 3,9 млн человек, а общее число официально нищих достигло 19,8 млн человек. Доход ниже прожиточного минимума на конец 2016 года имели 13,5% населения России, или каждый седьмой.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Турки подгадили написал 23.05.2017 13:16
Запретили водку лакать в местах отдыха . Так зачем туда вообще ехать? Лучше на дачу.
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Не путайте читателей
Михаил, г. Москва написал 23.05.2017 12:55
Отказаться от отпуска (то есть вообще не уходить в отпуск, а продолжать работать) и провести отпуск дома - ЭТО ДВЕ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ВЕЩИ!
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