"Рабовладельцепад" в США крайне озадачил русских блогеров

Пользователи Рунета в крайнем недоумении от происходящего в США, в Новом Орлеане. Там за два дня демонтировали сразу четыре памятника, поставленных в 80-е годы XIX века в честь вождей проигравшей гражданскую войну 1861-1865 годов стороны — Южной Конфедерации. Среди снесённых — памятники генералу Роберту Ли и президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису. Городской совет Нового Орлеана ещё в 2015 году принял решение о сносе этих памятников, как символов рабства. Поводом к такому решению стали выстрелы белого американца Дилана Руфа, поклонника конфедератов, который застрелил в церкви девять чернокожих прихожан.

Всё это вполне понятно — а вот реакция русскоязычных ЖЖ-юзеров забавна. Как это так: у нас, в бывшем СССР, в России и Украине, только-только начали ставить памятники проигравшим гражданку Белым Вождям, предводителям нашего "мятежа рабовладельцев" (по выражению В. И. Ленина) — Петлюре, Колчаку, Врангелю, Краснову, Маннергейму... а у них сносят! Мы ведь и ставить их начали, чтобы быть, как они, как Настоящие Белые Люди на Западе, а они... Ах, предатели! Ах, обманщики!..

Особенно смешно это выглядит, если посмотреть с исторической точки зрения. Уж сколько раз за последние сто лет Россия попадала "не в такт" с Западом! Да что там не в такт, а прямо в полную противофазу. Вот небольшой пример. Сто лет назад почти нигде ещё женщины не были равноправны с мужчинами — а у нас, в революционной России, равноправие ввели.

Заодно неприличной стала считаться галантность к женщинам — целование ручки, уступание места и т.д. С равными — строго по-равному! Прошло полвека. Запад мало-помалу принял знамя женского равноправия, стал отвергать галантность как пережиток неравенства. А у нас, наоборот, она расцвела, причём в подражание "лучшим домам Филадельфии". Помните новеллу "Напарник" из комедии Гайдая про приключения Шурика? Ведь там "Федя" получает свою воспитательную порку (тоже старорежимный метод воспитания, кстати) в конечном счёте именно за то, что, такой-сякой, не пожелал проявить в транспорте галантность к даме, уступить ей место!

Таких примеров не счесть. Самое забавное — что когда мы поступали вопреки западным "нормам приличия", то очень скоро оказывались, наоборот, образцом для подражания того же Запада. Шагали впереди планеты всей... А вот когда пытались подольститься к Западу, принять ихние "европейские ценности" — тогда-то и оказывались в глупом, смешном и позорном положении "евроидиотов", которые начинают хвалить и превозносить именно то, что Запад в следующий момент с проклятием бросает в выгребную яму истории.

А вот из комментариев пользователей (с блога полковника Кассада, он же Борис Рожин):

"Обвязки желтые и синие. Случайно?"

"Эммм, а почему на демонтирующих маски и повязки? О_о"

"Определённые силы продолжают качать лодку в США. Америка была единственной страной, в которой произошло полное примирение сторон после окончания гражданской войны. Видимо, теперь это примирение стало кому-то мешать..."

"Чем им эти памятники мешали, больше 150 лет прошло."

"А с чего бы это? Они вроде так гордились своим историческим примирением Севера и Юга."

P.S. Между прочим, думаю, большевики сносить бы эти памятники рабовладельцам не стали, и уж точно не снесли бы их все — оставили же они в целости памятники нашим родным рабовладельцам — не только царице Екатерине II и царю Николаю I, казнившему декабристов, но даже и Александру III, отправившему на эшафот родного брата председателя Совнаркома (я про тот памятник, который

Стоит комод,

На комоде — бегемот,

На бегемоте — обормот,

На обормоте — шапка,

На шапке — крест,

Кто угадает —

Того под арест.)

Но западные либералы — это ведь вам не мягкосердечные, культурные и уважавшие отечественную историю и скульптурное искусство большевики...