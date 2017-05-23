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Московский листок

"Роснефть" сохранит выплаты членам совета директоров на уровне 2015 года

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 1

"Роснефть" сохранит выплаты членам совета директоров на уровне 2015 года

"Роснефть" предлагает сохранить вознаграждение членам совета директоров на уровне 2015 года, передает Интерфакс. Согласно материалам компании, акционерам на годовом собрании предлагается утвердить выплату Андрею Акимову $545 тыс. (в прошлом году - $560 тыс.), Дональду Хамфризу - $565 тыс. ($550 тыс.), Маттиасу Варнигу и Олегу Вьюгину - как и годом ранее по $580 тыс.

В совет директоров "Роснефти" входит 9 человек, трое из которых (Хамфриз, Варниг и Вьюгин) являются независимыми.

Напомним, в первом квартале 2017 года "Роснефть" в 6 раз увеличила выплаты своим топ-менеджерам, несмотря на резкое ухудшение всех финансовых показателей. 11 человек, входящих в правление компании, получили суммарное вознаграждение в размере 1,97 миллиарда рублей (против 337 млн рублей год назад).

Несмотря на рост выручки на 35% (до 1,1 трлн рублей), "Роснефть" получила убыток от продаж в 22,59 млрд рублей и доналоговый убыток в 11,67 млрд рублей. Год назад оба показателя были в плюсе - 327 млн и 23,67 млрд рублей соответственно.

Согласно отчету "Роснефти", резкий рост выплат руководству обеспечили премии. Базовая зарплата топ-менеджеров была снижена - на 4% по сравнению с прошлым годом и на 16% по сравнению с уровнем двухлетней давности - до 175,7 млн рублей.

29,4 млн рублей было выплачено в качестве вознаграждения за участие в органах управления компанией. Еще 312 млн рублей ушло на компенсацию командировок и "иные вознаграждения".

Общий размер премий при этом взлетел до 1,46 миллиарда рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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тупинамбург написал 23.05.2017 14:38
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