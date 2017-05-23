Москалькова не нашла доказательств подкупа людей на акции "Он вам не Димон" 26 марта

Информация о том, что молодежь выходила на протестные акции 26 марта за деньги не подтвердилась, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я занималась этим вопросом и не нашла ни одного человека, который бы мне в глаза подтвердил, что получил за выход на демонстрацию 26 марта деньги", - цитирует Интерфакс Москалькову.

"Важно, чтобы свои были убеждения, чтобы если людям что-то не нравится, они выражали протест, но очень важно, чтобы нами никто не манипулировал", - добавила она.

На следующий день после протестов 26 марта пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что несовершеннолетним участникам протестных акций обещали дать деньги в случае их задержания.

«Есть информация, что несовершеннолетним участникам акциям в Москве в случае их задержания сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка подсчитают необходимым, подтверждения этому будут предоставлены общественности», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле уважают право людей высказывать гражданскую позицию, но когда это проходит в формате, «который предусмотрен действующим законодательством».

«Но мы не можем проявлять такого же уважения к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение и кто сделал это вчера и накануне, спровоцировав незаконные действия. Мы не можем относиться с уважением к тем, кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, том числе, детей, суля, в том числе, какие-то награды. И подвергая порою их жизни опасности», — подчеркнул он.