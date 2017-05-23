В Манчестера Полиция эвакуировала торговый центр из-за угрозы взрыва

Из торгового центра Арндейл в британском Манчестере эвакуируют людей из-за угрозы взрыва. Как передает Reuters, незадолго до эвакуации в ТЦ раздался "громкий хлопок" похожий на взрыв. После этого посетители торгового центра бегом бросились на улицу. Управление манчестерской полиции сообщает, что в районе происшествия был арестован 23-летний мужчина. Других подробностей не приводится.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и кинологи. Правоохранители призывают горожан воздержаться от посещения центра города. В городе меры безопасности.

Напомним. накануне вечером на стадионе «Манчестер арена» прогремел взрыв. В результате 22 человека погибли, более 50 получили ранения. По данным полиции, теракт устроил боевик-смертник.