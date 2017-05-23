Россияне задолжали "Газпрому" 160 млрд рублей

Совокупный объем просроченной задолженности российских потребителей перед «Газпромом» в 2016 году вырос на 7,1% и достиг 160,8 млрд рублей, сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.

«В результате проводимой "Газпромом" работы значительно сократился темп прироста задолженности. Если в 2015 году просроченная задолженность всех категорий потребителей перед группой "Газпром межрегионгаз" выросла на 18,5% — до 150,1 млрд рублей, то в 2016 году — на 7,1%, до 160,8 млрд рублей», — говорится в материалах.

Как отмечает компания, среди юридических лиц наиболее проблемными с точки зрения расчетов за газ являются структуры Министерства обороны России, чей долг за год вырос более чем в два раза — до 6,5 млрд рублей

Отмечается, что долги Минобороны в общей структуре долгов бюджетной сферы перед «Газпромом» составляют 81%.

Всего бюджетники не выплатили газовой компании порядка 8 млрд рублей.