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Московский листок

Россияне задолжали "Газпрому" 160 млрд рублей

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 0

Россияне задолжали "Газпрому" 160 млрд рублей

Совокупный объем просроченной задолженности российских потребителей перед «Газпромом» в 2016 году вырос на 7,1% и достиг 160,8 млрд рублей, сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.

«В результате проводимой "Газпромом" работы значительно сократился темп прироста задолженности. Если в 2015 году просроченная задолженность всех категорий потребителей перед группой "Газпром межрегионгаз" выросла на 18,5% — до 150,1 млрд рублей, то в 2016 году — на 7,1%, до 160,8 млрд рублей», — говорится в материалах.

Как отмечает компания, среди юридических лиц наиболее проблемными с точки зрения расчетов за газ являются структуры Министерства обороны России, чей долг за год вырос более чем в два раза — до 6,5 млрд рублей

Отмечается, что долги Минобороны в общей структуре долгов бюджетной сферы перед «Газпромом» составляют 81%.

Всего бюджетники не выплатили газовой компании порядка 8 млрд рублей.

 



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