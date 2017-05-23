В центре современного искусства "Винзавод" проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на сотрудников центра. По их словам, в данный момент сотрудники правоохранительных органов изымают документацию и исследуют компьютеры и технику. Отмечается, что во дворе "Винзавода" находится автомобиль "Газель" с тонированными стеклами и закрытыми бумагой номерами, на котором приехали сотрудники правоохранительных органов. Обыски проходят в третьем подъезде "Винзавода", где в том числе расположена администрация центра. На входе в подъезд стоит охранник, который не запускает внутрь никого, кроме сотрудников "Винзавода", однако не комментирует, проходят ли внутри в данный момент какие-либо следственные действия.

Ранее стало известно, что обыски прошли у художественного руководителя "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова. По информации СК, следственные действия проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 году, выделенных АНО "Седьмая студия".

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта "Платформа" (режиссера Кирилла Серебренникова), заявленного как комплекс акций на стыке четырех направлений - театра, музыки, танца и визуального искусства, и на возмещение затрат ей предполагалось выделить субсидии из федерального бюджета в качестве мер поддержки государства новых форм реализации современных видов искусства. Партнером проекта стал центр современного искусства "Винзавод", предоставивший свою площадку. Проект предполагал в том числе создание до 10 экспериментальных спектаклей в год, новых музыкальных и хореографических произведений, гастроли театров современного танца из регионов России в Москве, а также формирование постоянной лабораторной площадки для творчества молодых деятелей искусства, просветительские проекты и мастер-классы современного искусства.