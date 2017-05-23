Экс-министру Улюкаеву вынесено окончательное обвинение

Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева завершено, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«А.Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено», - сказал собеседник агентства, добавив, что обвиняемый и его защитники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Адвокаты обвиняемого отказались комментировать данную информацию.

Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку Минэкономразвития, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти». 15 ноября 2016 года Басманный районный суд поместил экс-министра под домашний арест. В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия.