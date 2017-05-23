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Московский листок

Песков: у Путина нет "раздумий и планов" по предвыборной кампании

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 8

Песков: у Путина нет "раздумий и планов" по предвыборной кампании

У президента России Владимира Путина нет планов и раздумий по поводу предвыборной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая вопрос журналистов о возможности участия Путина в президентских выборах 2018 года в качестве самоводвиженца.

"Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов", - цитирует Пескова РИА новости.

15 мая во время визита в Пекин Путин, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что считает преждевременным говорить о возможности своего участия в будущих президентских выборах.

Ранее Газета.Ру со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что Путин может пойти на президентские выборы не от партии "Единая Россия", а самовыдвиженцем. По словам собеседников издания, окончательное решение будет принимать сам президент уже после сентябрьских региональных выборов.

 

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
ЧИТАЙТЕ КЛАССИКУ написал 23.05.2017 19:12
"Никто не повинен в том, если родился рабом, но раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но приукрашивает и оправдывает свое рабство, есть внушающий законное чувство, презрения и омерзения - холуй и хам".
В.И. Ленин
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(без названия)
весь написал 23.05.2017 19:10
трудовой народ
ВЫПОЛНЯЕТ
ПЛАН Путина!!!
-а ты выполняешь ПЛАН ПУТИНА??
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(без названия)
план Путина написал 23.05.2017 19:09
ВЫПОЛНИЛ??!!!
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(без названия)
в точку сказал написал 23.05.2017 19:06
нет планов и раздумий
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(без названия)
дополнение написал 23.05.2017 18:24
"нет "раздумий и планов" по "-и то, верно ..по армейски ясно :что ,за зря думать -то,трясти надо..
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(без названия)
ывапро написал 23.05.2017 18:20
да когда этому самодержцу заниматься ! )) ... о народе надо думать
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так а что тут думать раз и так все ясно
бивис написал 23.05.2017 18:02
ясно какая бдет явка и каков процент "за" - киндерсюрприз уже оповестил губернаторов и приближенную прессу
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(без названия)
Аннунак написал 23.05.2017 17:58
когда уже все двойники-манкурты из этого проекта поитбюро сдохнут вслед за оригиналом-окурком?
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