Песков: у Путина нет "раздумий и планов" по предвыборной кампании

У президента России Владимира Путина нет планов и раздумий по поводу предвыборной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая вопрос журналистов о возможности участия Путина в президентских выборах 2018 года в качестве самоводвиженца.
"Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов", - цитирует Пескова РИА новости.
15 мая во время визита в Пекин Путин, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что считает преждевременным говорить о возможности своего участия в будущих президентских выборах.
Ранее Газета.Ру со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что Путин может пойти на президентские выборы не от партии "Единая Россия", а самовыдвиженцем. По словам собеседников издания, окончательное решение будет принимать сам президент уже после сентябрьских региональных выборов.
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ЧИТАЙТЕ КЛАССИКУ написал 23.05.2017 19:12
В.И. Ленин
весь написал 23.05.2017 19:10
ВЫПОЛНЯЕТ
ПЛАН Путина!!!
-а ты выполняешь ПЛАН ПУТИНА??
план Путина написал 23.05.2017 19:09
в точку сказал написал 23.05.2017 19:06
дополнение написал 23.05.2017 18:24
ывапро написал 23.05.2017 18:20
бивис написал 23.05.2017 18:02
Аннунак написал 23.05.2017 17:58