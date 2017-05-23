Песков: у Путина нет "раздумий и планов" по предвыборной кампании

У президента России Владимира Путина нет планов и раздумий по поводу предвыборной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая вопрос журналистов о возможности участия Путина в президентских выборах 2018 года в качестве самоводвиженца.

"Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов", - цитирует Пескова РИА новости.

15 мая во время визита в Пекин Путин, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что считает преждевременным говорить о возможности своего участия в будущих президентских выборах.

Ранее Газета.Ру со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что Путин может пойти на президентские выборы не от партии "Единая Россия", а самовыдвиженцем. По словам собеседников издания, окончательное решение будет принимать сам президент уже после сентябрьских региональных выборов.